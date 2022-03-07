在美國華裔 家庭出生的第二代，大多數都可以聽懂一些中文，也能說一些簡單的中文，可是要他們閲讀或書寫，就比較困難了。這些第二代的年輕人常常會把英文直接翻譯套入中文句子，常常說一些很「有趣」的中文，我姑且稱之為「洋涇濱中文」。譬如，菜市場的青菜不新鮮，他們說菜市場的青菜「舊」了；工人在院子裡砍樹，他們說工人在院子「割」樹。

下面這段日常生活對話是從女兒女婿聽到的。女婿說：「我好慘啊，體重『肥』了十磅。」「想要減肥嗎？那我趕快去買隻狗，你每天下班後就去『走』狗，可以減肥。」女兒藉機話鋒一轉，因為她想要養寵物。「你想養小狗就直說，我可沒辦法每天陪狗狗去走『狗路』。」「現在天氣變冷了，遛狗容易『拿』到感冒，我可不願意一天到晚『跑』鼻水。」女婿沒好氣地回答道。

洋涇濱中文有它可愛純真之處，偶爾還會令人發出會心的微笑。回想起一對兒女從小到大，學中文的心歷路程也挺有趣的，妻所花費的時間、心血和耐心，更是不計其數。

兒子上幼稚園的時候，一天回家問媽媽，為什麼老師和小朋友都知道他是中國人，還問他會不會寫中文？「那你怎麼回答？」妻緊接著問。兒子說，我告訴他們「不會」。

妻這時把兒子拉到鏡子前面，叫兒子看看鏡子裡的他，跟美國小朋友長得有什麼地方不一樣？並且告訴他下次上課的時候，上台向同學自我介紹他的中文名字，並且寫在黑板上給大家看，條件是麥當勞 的快樂餐做為獎勵。

重賞之下必有勇夫，兒子欣然答應。結果出人意料之外，老師同學都大大地讚揚兒子懂得雙語，鼓勵他繼續努力。從此，學中文對兒子不再是苦差事了！只是到青少年叛逆期的時候，每天盯他學中文都是一件挑戰。

一天大夥兒聊天，提到學中文的事，女兒說：「小時候，媽媽每天都要我和哥哥學中文，放學回家第一件事就是先寫中文作業，再讀一課中文，作完中文作業後才能做學校的功課，到高中二年級才停下來，把我和哥哥逼得好慘喔！可是上大學之後，因為很少用，統統都忘了。」「那妳要不要妳的孩子學中文呢？」妻問道。「當然要喔！」女兒不假思索地回答。「那妳要怎麼教孩子學中文？妳自己的中文都東倒西歪的。」「那就請爺爺奶奶教啦！要不，就送中文學校。」女兒望著我回答說。不可否認地，學習語言若沒有環境的培養、練習和使用，今年學的明年就還給老師，白費工夫。目前在美國的第二代華裔移民 就遇到這樣的瓶頸。

從周遭親朋好友的孩子們身上，我也觀察到兩個現象：第一，在高中階段反抗學中文的，進了大學後反而自動自發想去學中文，也許這就是自我歸屬的認同感。第二，在家裡堅持講中文，至少可以建立孩子的中文聽講能力，父母親不用擔心他們的英文，學校教得綽綽有餘，小孩子對於語言的吸收與學習，絕對超乎我們的想像。

為了扛起中華文化傳承的重任，我又多了一個差事可以消磨時間了：陪孫子念中文。