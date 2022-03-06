我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

高台跳下個凌妹妹

張達聰

代表中國出征冬奧的冰雪女將谷愛凌，在自由式大跳台決賽中凌空展翅，高台跳下個凌妹妹，不負眾望地勇奪金牌，讓人們清楚看到這位頂級高手的精采亮相和矯健身姿。儘管網上對她的國籍、廣告贊助等問題頗多議論，但她不屈不撓、力克群雌，一舉拿下中國雪上項目首金，實為天下華人爭光，應是不爭事實，豈能不與有榮焉？

在讚美凌妹妹的卓絕表現時，我們又不能不佩服和讚賞那位把愛女一手拉拔和撫養大的谷女士。是谷媽的精心養育和栽培，才使今日世界擁有一位如此優秀的冰雪公主。

凌妹妹降生在美，異國長大，卻能說一口流利的京腔，認同中華文化，自願為中國征戰奧運，當與其母親及姥姥等親人多年潛移默化的薰陶有關。谷媽對愛女好像並未照搬虎媽策略，而是循循善誘，因勢利導，一路相伴，逐步引導女兒走上冰雪之路。更可貴的是，谷媽每年都帶女兒返鄉，數典不忘祖，耳濡目染，培養出女兒的中國情結和認同心理，最終為母親故國披掛上陣，摘下桂冠，令萬眾歡騰。

余亦有一女誕於新大陸，也清楚知道應讓中華文明能在自家後代傳承下去，以免斷檔。幼時我曾教她讀過「欲窮千里目，更上一層樓」之類的古詩，僅幾歲的小女其時居然還能發揮，聲稱更上層樓不就是爬樓梯嗎？

後來由於工作忙碌，加之缺乏耐心，我未能堅持讓女兒上中文課，私下也疏於講授，以至於現在的她只能在家聽懂我們說的上海話，卻在讀、寫中文上基本不暢，凡要看我寫的中文短文，還需上網尋求谷歌翻譯幫忙才行，還會把戴眼鏡說成「穿」眼鏡，讓我好自羞愧。

好在女兒對身為華裔頗感自豪，小時候就堅持要我們為她取中文名。我們建議叫浩美，可與她哥哥名字浩研順同，但她自作聰明地改為美研，說是更易發音，且仍與哥哥名字有同樣的研字押尾。

二○一二年大學暑假期間，她自己聯繫擔任一家在華出版的英文雜誌實習記者，在北京待了兩個月，得到一個加深了解中國的極佳機會。

她曾有一門功課需要了解家長的過去經歷，於是對我們進行採訪。我們認真回答她的所有問題，特別講述了中國在所謂自然災害和文化大革命中的奇異情況，她對我們在那動亂歲月所受苦楚，深表驚訝和同情，又覺眼界得到開闊。

二○一八年女兒被公司派去四川工作數月，她在那認真學講四川話，回來後得意地告訴我們，四川人特別喜歡說「要得」和「曉得」。

在美華人理應知道自己後人在認同中華文明一事上存在危機，其中有的對中華文明漸漸疏遠和不甚了解，尚屬情有可原，可以加強教育方法改觀，但有些後人對中國文化和歷史漸生不屑，一心只想融入主流社會，巴不得與祖先淵源切割，那就堪憂。

所以我們更應向谷媽學習，自覺擔負起把中華文明傳承下去的責任，有意無意地向子女灌輸中華文明精髓，使之得以代代相傳。

華人 北京 健身

上一則

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

下一則

《老照片說故事》炕上風情

延伸閱讀

「北美故事大王」中文說故事比賽 學童參與熱烈

「北美故事大王」中文說故事比賽 學童參與熱烈
大文行攜眾中國名酒紐約時代廣場歡慶虎年新春

大文行攜眾中國名酒紐約時代廣場歡慶虎年新春
四川樂山大佛總是黑鼻 專家會診 民眾卻籲：放下吧

四川樂山大佛總是黑鼻 專家會診 民眾卻籲：放下吧
上海72歲科學姥姥火了 不刷題讓網友學好物理

上海72歲科學姥姥火了 不刷題讓網友學好物理

熱門新聞

她的後半生

2022-03-02 02:00
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出