代表中國出征冬奧的冰雪女將谷愛凌，在自由式大跳台決賽中凌空展翅，高台跳下個凌妹妹，不負眾望地勇奪金牌，讓人們清楚看到這位頂級高手的精采亮相和矯健身 姿。儘管網上對她的國籍、廣告贊助等問題頗多議論，但她不屈不撓、力克群雌，一舉拿下中國雪上項目首金，實為天下華人 爭光，應是不爭事實，豈能不與有榮焉？

在讚美凌妹妹的卓絕表現時，我們又不能不佩服和讚賞那位把愛女一手拉拔和撫養大的谷女士。是谷媽的精心養育和栽培，才使今日世界擁有一位如此優秀的冰雪公主。

凌妹妹降生在美，異國長大，卻能說一口流利的京腔，認同中華文化，自願為中國征戰奧運，當與其母親及姥姥等親人多年潛移默化的薰陶有關。谷媽對愛女好像並未照搬虎媽策略，而是循循善誘，因勢利導，一路相伴，逐步引導女兒走上冰雪之路。更可貴的是，谷媽每年都帶女兒返鄉，數典不忘祖，耳濡目染，培養出女兒的中國情結和認同心理，最終為母親故國披掛上陣，摘下桂冠，令萬眾歡騰。

余亦有一女誕於新大陸，也清楚知道應讓中華文明能在自家後代傳承下去，以免斷檔。幼時我曾教她讀過「欲窮千里目，更上一層樓」之類的古詩，僅幾歲的小女其時居然還能發揮，聲稱更上層樓不就是爬樓梯嗎？

後來由於工作忙碌，加之缺乏耐心，我未能堅持讓女兒上中文課，私下也疏於講授，以至於現在的她只能在家聽懂我們說的上海話，卻在讀、寫中文上基本不暢，凡要看我寫的中文短文，還需上網尋求谷歌翻譯幫忙才行，還會把戴眼鏡說成「穿」眼鏡，讓我好自羞愧。

好在女兒對身為華裔頗感自豪，小時候就堅持要我們為她取中文名。我們建議叫浩美，可與她哥哥名字浩研順同，但她自作聰明地改為美研，說是更易發音，且仍與哥哥名字有同樣的研字押尾。

二○一二年大學暑假期間，她自己聯繫擔任一家在華出版的英文雜誌實習記者，在北京 待了兩個月，得到一個加深了解中國的極佳機會。

她曾有一門功課需要了解家長的過去經歷，於是對我們進行採訪。我們認真回答她的所有問題，特別講述了中國在所謂自然災害和文化大革命中的奇異情況，她對我們在那動亂歲月所受苦楚，深表驚訝和同情，又覺眼界得到開闊。

二○一八年女兒被公司派去四川工作數月，她在那認真學講四川話，回來後得意地告訴我們，四川人特別喜歡說「要得」和「曉得」。

在美華人理應知道自己後人在認同中華文明一事上存在危機，其中有的對中華文明漸漸疏遠和不甚了解，尚屬情有可原，可以加強教育方法改觀，但有些後人對中國文化和歷史漸生不屑，一心只想融入主流社會，巴不得與祖先淵源切割，那就堪憂。

所以我們更應向谷媽學習，自覺擔負起把中華文明傳承下去的責任，有意無意地向子女灌輸中華文明精髓，使之得以代代相傳。