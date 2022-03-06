九○年代開放了，可以出國旅遊，真是聞所未聞，以前只是看報上大使們出國，現在我們普通人也可以出去看看。我們每人花三千多元人民幣，參加東南亞 之旅，出去開開眼界。三千元在當時也是一筆大數字，要省吃儉用相當時間才能積起來，但能去泰國 、新加坡 、馬來西亞、香港、澳門兜一大圈，也就豁出去了。

先到泰國，機場迎賓小姐給我們獻花，我們受寵若驚。賓館裡吃花樣繁多的自助餐，大蝦大蟹，我們以前沒有聽說過「自助餐」這個詞，也沒有見過擺滿山珍海味任憑自選的場面。

到了馬來西亞，安排去雲頂遊玩，那是一高山頂的景點，一路坐纜車上去，猿猴在邊上嘶叫，風光獨特；賓館高級，真是享受神仙般的生活。

晚上帶我們去casino玩，我第一次見識這個英語詞，是賭場的意思，我們有點吃驚，這不就是資本主義的罪惡之地嗎？已經深入此山，也就走馬觀花看看，領略一下資本主義的花花世界。

輪盤賭旁邊圍了一圈人，個個睜大眼睛在賭自己的運氣，我們就是瞄幾眼他們的表情。

老虎機引起我們的興趣。早就聽說過老虎機就是吞錢的機器，這才見真容。機子一排排，個個閃著螢光，老頭老太一個個正全神關注盯著，驗證自己的運氣。反正是自己壓，數額不限，五元、十元、五分、一毛全憑你的興趣還有實力。

我們老倆口抱著試試的態度也參與一下，各花一元馬幣買二十個籌碼，一次壓一個，看誰的運氣好。花光算數，花一元錢買個體驗，也是此行的記憶。

我們還不會操作，要請小姐指點，想不到沒有幾下，我的機子嘩啦啦不停吐出籌碼，把下面的盤子都積堆滿了，周圍人聞聲圍過來觀看，露出羨慕的表情。再過幾分鐘，老伴那裡也碰到這樣的運氣，我們知道中了大獎，心裡止不住地高興，但是不知道接下來怎麼辦。

我們請服務小姐幫著收拾，她用碗把籌碼裝到袋子裡，提到櫃台上去統計。人家不是一個個數籌碼，而是用天秤秤，我們兩合計得到了馬元五百多，它比人民幣價值高，我們發了一筆小財！運氣真不錯。

記住這幸運，後來到尼加拉、大西洋城、洛杉磯、舊金山、首爾，見到賭場都去碰碰運氣，每次每人換一元籌碼，五分一根，共二十根，有來有去。二十根壓完，過了把癮，但沒有重現雲頂的好運氣。

據說，老虎機事先設計好，過一定時間，要吐出一些籌碼以吸引顧客，那天剛好給我們碰上了，是我們的好運，留下難忘的記憶。