我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我不能只是抗議」芝加哥新娘剛完婚 急返烏支援抗俄

「嗨 烏克蘭民宿 我要訂房」美國人挺烏 付費但不住

陪網球小子參賽

佩鳳

侄子彼得轉眼來美國已經第三年了，今年即將進入大學。看著他一天天長大，從剛下飛機只有一米五十的個頭，現在直奔一米八而去，這幾年正是他長高的時期。他幾乎天天下午打球，古銅色的皮膚、結實碩長的體魄，是個英俊小伙子。

他參加學校網球隊，是第一號種子選手，因為從小接受網球訓練，得過獎項無數，學校教練對他很重視，最近又被選上網球隊隊長，大家都為他高興。

這次彼得報名參加網球協會舉辦的比賽，請我陪他去，我當然非常樂意。車子開了半個多小時，才到了一個城市的網球中心，那裡有十多個比賽場地，有的四周都圍著遮布，根本看不到裡面，為的是讓球員專心打球，不受干擾；少數幾個場地有一面是開放的，可以清楚看到比賽情況。

我們先去辦公室報到，我邊走邊問了他一些情況。

我覺得我並沒有大聲說話，彼得卻悄悄對我說「小聲點」，然後又說「等下比賽的時候，手機要關靜音」，我馬上意識到，侄子真的懂事了。

彼得找了一個安靜的地方做準備動作，拉拉筋，然後從包裡拿出一根繩子，跳起繩來，輕輕鬆鬆跳了一百多下。看著他，想起我小時候也是跳繩、踢毽子好手，也應該重拾興趣，可以作為鍛鍊身體的一項運動。

比賽的程序是第一場打贏了，接著再與另外的對手打第二場。我是標準的外行看熱鬧，也不知道一場打多少盤，每盤幾局，每局要得多少分，真是一頭霧水。這些參賽的男女孩子，看上去年齡都相仿，比賽由運動員自己計分，沒有裁判。

彼得的第一場比賽是在一個封閉的場地，我只能在小小縫隙中看他，也不能拍照和錄像。這樣觀戰也太累了，我乾脆放棄，找一個休息的地方坐下看書。過了半個多小時左右，彼得來找我，他贏了比賽。

稍作休息，第二場比賽開始，這位對手個頭很高，這也占了優勢。比賽場地是開放式的，還有看台，觀眾並不多，我就趁機幫他拍了一些視頻和照片留作紀念。雙方打得難解難分，對方更是穩紮穩打，不輕易出手扣殺，彼得有些招架不住，看來對手就是高人一手，彼得連著幾個發球失誤，我覺得很不應該。

侄子剛來美國時，我曾經看他打過一次球，當他失誤時就非常沮喪，滿臉不高興，壞情緒影響比賽的進程；但這次我沒有發現這樣的情況，他照樣揮拍，發揮自己最好的一面。我覺得他成長了，勝敗乃兵家常事，運動首先是鍛鍊身體，而不是拿獎第一，雖敗猶榮。

希望他更加成熟，能夠進入一個好大學，好好學習，好好打球。

運動員 手機

上一則

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

下一則

《老照片說故事》炕上風情

延伸閱讀

大釦子（六）

大釦子（六）
大釦子（五）

大釦子（五）
布碌崙華聯會慶新春 民代送「支票紅包」

布碌崙華聯會慶新春 民代送「支票紅包」
華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

華聯會慶新春 民代發「支票紅包」送祝福

熱門新聞

她的後半生

2022-03-02 02:00
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02

愛上惡魔的故事

2022-03-01 02:01

超人氣

更多 >
香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰

大批美國退伍軍人準備赴烏克蘭參戰
丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心

丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心
武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出