侄子彼得轉眼來美國已經第三年了，今年即將進入大學。看著他一天天長大，從剛下飛機只有一米五十的個頭，現在直奔一米八而去，這幾年正是他長高的時期。他幾乎天天下午打球，古銅色的皮膚、結實碩長的體魄，是個英俊小伙子。

他參加學校網球隊，是第一號種子選手，因為從小接受網球訓練，得過獎項無數，學校教練對他很重視，最近又被選上網球隊隊長，大家都為他高興。

這次彼得報名參加網球協會舉辦的比賽，請我陪他去，我當然非常樂意。車子開了半個多小時，才到了一個城市的網球中心，那裡有十多個比賽場地，有的四周都圍著遮布，根本看不到裡面，為的是讓球員專心打球，不受干擾；少數幾個場地有一面是開放的，可以清楚看到比賽情況。

我們先去辦公室報到，我邊走邊問了他一些情況。

我覺得我並沒有大聲說話，彼得卻悄悄對我說「小聲點」，然後又說「等下比賽的時候，手機 要關靜音」，我馬上意識到，侄子真的懂事了。

彼得找了一個安靜的地方做準備動作，拉拉筋，然後從包裡拿出一根繩子，跳起繩來，輕輕鬆鬆跳了一百多下。看著他，想起我小時候也是跳繩、踢毽子好手，也應該重拾興趣，可以作為鍛鍊身體的一項運動。

比賽的程序是第一場打贏了，接著再與另外的對手打第二場。我是標準的外行看熱鬧，也不知道一場打多少盤，每盤幾局，每局要得多少分，真是一頭霧水。這些參賽的男女孩子，看上去年齡都相仿，比賽由運動員 自己計分，沒有裁判。

彼得的第一場比賽是在一個封閉的場地，我只能在小小縫隙中看他，也不能拍照和錄像。這樣觀戰也太累了，我乾脆放棄，找一個休息的地方坐下看書。過了半個多小時左右，彼得來找我，他贏了比賽。

稍作休息，第二場比賽開始，這位對手個頭很高，這也占了優勢。比賽場地是開放式的，還有看台，觀眾並不多，我就趁機幫他拍了一些視頻和照片留作紀念。雙方打得難解難分，對方更是穩紮穩打，不輕易出手扣殺，彼得有些招架不住，看來對手就是高人一手，彼得連著幾個發球失誤，我覺得很不應該。

侄子剛來美國時，我曾經看他打過一次球，當他失誤時就非常沮喪，滿臉不高興，壞情緒影響比賽的進程；但這次我沒有發現這樣的情況，他照樣揮拍，發揮自己最好的一面。我覺得他成長了，勝敗乃兵家常事，運動首先是鍛鍊身體，而不是拿獎第一，雖敗猶榮。

希望他更加成熟，能夠進入一個好大學，好好學習，好好打球。