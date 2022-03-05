兒子去年五月搬到外州工作，單身的他在當地領養一隻五個月大的小花貓作伴。聖誕節 前他想返家度假，遂問我，如果返家一個月，那貓兒怎辦呢？我告訴他，帶回來吧！

就這樣，兒子帶著小花一起搭了近兩小時飛機回來。擔心小花和我身邊已經養了六年的貓女兒麻糬起衝突，在他們回來前，我在家做足功課，上網查了許多「如何避免一屋二貓大戰」的資料。

去機場 接回兒子，一進家門，我直接把裝著小花的手提袋送進兒子臥房，並備上貓食、水與貓砂，叮嚀兒子先讓小花在他房間生活一個星期，讓麻糬慢慢適應小花的存在，再看情況放牠出來。

但事情遠沒有我所想的「簡單」。初來乍到的小花在兒子的斗室裡，只待了兩天就開始不安於室，吵著要出房門。起初我算好一大早餵好麻糬，牠吃飽喝足會回房睡「美容覺」，再偷偷放小花出來溜達；然後在麻糬睡完大覺下樓前，趕緊把小花送回兒子房間。但這樣忙乎了兩天，還是人算不如天算，兩虎還是狹路相逢了。

只見兩隻「母老虎」隔著五公尺遠的「安全距離」，開始互相咆哮，凜冽的低咆，充滿肅殺之氣，起初我緊張到想要做點什麼，但接著發現牠們就是這樣一直互相低吼，老半天也不出手。

小花個性非常溫和，或許牠忽然意識到這「地盤」是對方的，立即轉身溜走了，等我回頭看麻糬，竟發現牠的眼神裡滿是怨懟與憤恨，彷彿說：「你哪裡弄來的小屁孩？氣死我了！」接著竟然兩天都不理我。

那些天，麻糬遠遠看到小花就開始低咆；小花則默默望著牠，然後識相地轉身走開。

沒想到才熬過第一個星期，兩貓「戰火」升級了，不再「君子動口不動手」，大廳、走廊、飯廳……成了牠們的追逐場地，往往我還沒看到影兒，就聽到驚天動地的八爪在木頭地板追逐奔跑的響聲，一追一逃，要出「貓命」了嗎？

我趕緊上網查解決之道，結果發現養貓達人說，兩貓追逐只是貓兒藉此分出高下，也是在玩耍，只要沒有真打架、沒受傷就不需擔心。

確也如此，在追逐過後，小花「甘拜下風」，我發現小花會在麻糬對牠低吼時，噗通一聲倒下，露出自己柔軟的白毛肚，撒嬌示好；麻糬也從一開始五公尺遠吼牠，漸漸變成一公尺，甚至更短，吼聲也越來越輕，到第三個星期，幾乎已經沒聽到吼聲了。

看牠們的互動也甚為有趣。以前我一直以為都是麻糬在欺負小花，直到有一天，我看到小花躡手躡腳從後面跳起來對麻糬大叫一聲「啊」，把麻糬嚇得人仰馬翻。

兒子一個月假期很快結束了，那時兩隻貓已成了好朋友，牠們會一起擠在一個窗台看外面皚皚白雪，也會一起共享食物。

兒子帶著小花走後，好幾個早上，我發現從來不踏入兒子房間的麻糬，竟然躺在兒子的房裡流連不去，彷彿思念與「莫逆之交」嬉鬧的日子。