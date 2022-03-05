去年我家新安裝了太陽能面板，從此再也不用掐著指頭計算家裡電器的耗電量，可以在盛夏無所顧忌地吹冷氣，冬季用大功率的電加熱器取暖也不再心疼了；新買了兩千瓦的桑拿房，還附帶安裝充電樁，為自己的特斯拉 愛車充電。一年下來，著實省下了可觀的電費。

天有不測風雲，有一對鴿子不請自來，突然飛到屋頂的太陽能面板下，發現面板可以避風躲雨，且冬暖夏涼，就在此構築愛巢，徹底來個「鴿占板巢」。不久兩隻幼鴿出現了，鴿子沒有「計畫生育 」的概念，以驚人的速度繁殖後代，一年後，屋頂已經出現鴿子群，煩惱就此出現了。

屋子四周，前庭後院，到處都是鴿子的排泄物，我家的後院是草坪，對鴿子的排泄物倒也不排斥，全當作是天降的有機肥料吧。可白人鄰居不幹了，鴿子排泄物正好灑在他家車道，車頂和車輪沾滿了鴿糞，他怨聲載道，三天兩頭向我提出抗議。

我先買了把氣槍來驅鴿，想嚇唬並趕走牠們，誰知剛放了兩槍，就被鄰居警告，不能用氣槍打鳥，說是違反美國的動物保護條例，嚇得我趕緊道歉，立即將新買的氣槍藏到朋友家裡。一招不行再換一招，從網上查詢，貓頭鷹是鴿子的天敵，就買了幾個石製貓頭鷹，放到屋頂來驅鴿，但此招又不靈，鴿群對假貓頭鷹竟然視若無睹，不屑一顧，完全置之不理，我都不知道該怎麼辦了。

見我遲遲不解決問題，鄰居就告到了社區管委會。管委會主席找鄰居和我協調，我說已經盡力了，實在找不到驅趕鴿子的方法。主席知道有專門的公司可以解決此問題，他聯繫該公司，安排了專人上門來估價，報價兩千元。這個驅鴿費用太高了，鴿子是自己飛來築巢安家的，並不是我豢養的，憑啥要我負擔如此高昂的驅鴿後果？我無法接受這個報價，驅鴿之事就這樣拖了下來。

鄰居可等不及了，進一步威脅我，聲稱如果我再不處理，就要去洛杉磯 衛生健康部門投訴。我將此事發到朋友圈公開求助，有朋友介紹一位搞裝修的師傅，說是能搞定此事。請師傅來家爬上屋頂看了後，估價一千元，相比先前估價便宜了一半價格，對此我也只能認了，安排日子盡快施工。

施工那天來了兩位師傅，架設高架梯子爬上二樓屋頂。他們驅趕掉已經在那裡安營紮寨長達一年之久的鴿群，清除太陽能板下面的鴿巢以及築巢材料，然後用鍍鋅鋼絲網，沿太陽能板四周緊緊包裹一圈，再也不留任何空隙給鴿子鑽。不到半天就搞定一切，困擾了我整整一年的煩惱也隨之而去了。

這位師傅確實有本領，錢沒有白花，施工後，鴿群又回來過幾次，想扒開鋼絲網重新占領這個地方，但鴿子的爪子根本就不是鋼絲網的對手，所以每次都是無功而返；鴿群只能再去挑選其他房子的屋頂築巢，那就與我無關了，我只能自掃門前雪，莫管他人瓦上霜。鄰居再見到我，久違的笑容又掛上他的臉了。