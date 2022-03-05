走進寬敞明亮、設備齊全的波城老人食堂，很難不注意到隋先生伉儷的身影。隋老魁梧挺拔、風度翩翩，他是乒乓球高手，還書畫俱佳，且走過五湖四海，見多識廣，談起話來言之有物。隋太太嫻靜優雅，綽約多姿，跳起舞來更是輕盈曼妙，絲毫看不出年近八十。相信年輕時候，他們一定是人們常讚嘆的郎才女貌；難得的是，在老年歲月他們還如此恩愛。多年來，他倆在老人中心 雖然各做各的活動，但是到了吃飯時間，進出食堂卻都是手牽手，羨煞了周圍的老人，是大家公認的模範夫妻。

今年初，老人中心因疫情 而關閉將近兩年後重新開啟，老人們陸續回到食堂，見了面吱吱喳喳地聊個不停。只見隋太太獨自坐在一邊，顯得落寞惆悵。在疫情肆虐的這兩年間，有太多老人染上病毒後在極短的時間內就離開人世，食堂裡似乎沒有人敢主動去問隋太太，為什麼隋老沒有一起來？這種情況持續了一個多禮拜，終於有人忍不住問了隋太太。

「他回北京 了。」隋太太說。「什麼時候回來？」有人問。「妳怎麼沒一起回去？」又有人問。七嘴八舌地問了一堆問題後，隋太太昂起頭說：「我們分居了」，食堂上立時鴉雀無聲。老年人反應慢，有的一直停留在張口結舌的姿勢，有的懷疑自己耳背、聽錯了。

原來故事是這樣的：因疫情蟄居在家期間，隋老伉儷決定把家中沉積的物品做個整理，包括許多儲存資料的電腦光碟和隨身碟。隋太太在瀏覽其中一個隨身碟時，發現了隋老二十年前和一位女同事的來往情書，信箋中充滿了彼此的傾慕和相思。

隋太太記得這位女同事，五、六年前他們回北京，曾與這位女同事一起共遊了幾天，當時隋老還特地買了幾件新衣，每天打扮得光鮮亮麗出門；隋太太打趣隋老小題大作、愛現愛美。讀了這些往來書信後才恍然大悟，原來自己丈夫在二十年前感情就已經出軌，而且這段情感還持續十數年，真正印證了俗話說的：「丈夫出軌，妻子是最後一個知道的。」

據說隋太太當晚曾想過自殺，說是如果家裡有槍，很可能她就會一槍把自己斃了，結束這椎心刺骨之痛。看來因對婚姻失望、或情感破滅引發的痛苦，並不會隨年齡的增長而削弱。

有人勸隋太太看開一點，畢竟事情已經過去了，不能老沉浸在哀傷中。也有人勸隋太太要學習日本女性，堅強面對熟齡離婚，擺脫一輩子為人妻的羈絆，在遲暮之年為自己好好活一次。當然，也有不少人勸隋太太「等」，也就是說暫時把這件事擱在一旁，讓時間來做工。可是，老年人不像年輕人，在沉睡一宿後，第二天就能忘卻痛苦、重新出發；再說，「等」是年輕人的專利，八十歲的老人有條件等嗎？

也許，是堅持「寧為玉碎、不為瓦全」的忠誠，還是妥協「退一步，海闊天空」的寬容，不僅僅是年輕男女的試煉，也是行將就木的老年夫妻該思考的課題吧！