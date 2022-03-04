美國的邊界長是長，但簡單，北接加拿大 ，南壤墨西哥 。美國公民進出兩國無需簽證，還算方便。

那一年去西雅圖看兒子，全家人興致一來，就決定去加拿大溫哥華玩。兒子開車，一路暢通，通關如收費站，只是停留時間稍長，但手續簡單。唯一印象就是邊關處兩根高聳的柱子上，飄揚著美國星條旗和加拿大紅楓旗，越過這一尺距離，便是出了國。

在溫哥華的日子裡，歐美文化同源，差異不大，住旅館、上餐館、買東西刷卡就行，極為方便；遇到用現金時，就會有一絲疑慮，給加幣還是美元？兩種貨幣都可使用，但要開動大腦，唯有此時才明白人已經身處加拿大，幣值要兌換。

出境去墨西哥，印象中也沒有遇到麻煩。先生很多年前去德州面試 ，曾帶我和孩子一起去邊境小城艾爾帕索（El Paso），下了飛機，公司人事部伊娃小姐前來接機。

第二天，先生去公司面試，伊娃小姐和當地的一位房地產經紀人帶我和兒子們去尋找住房，因為他們要雇用我先生。我們看了一天的房子，在一處山頂上，一座豪華的西班牙風格、米黃色的住宅，屋外有走廊，圓拱式外牆，印象最深的是廚房，高頂寬敞，中間巨大櫃台，廚房裡有傭人間，伊娃說那些家庭一般都會雇傭人。

等先生面試後回來，我們在艾爾帕索享受自在的時光。晚餐，當服務員端上一大盆德州巨大燻烤牛排，我們大開眼界，大家戴好薄塑料手套，直接手撕牛排，大快朵頤。這濃濃的西部牛仔生活方式，是我們當年在東岸的新州和康州做學生時不曾有過的感受。

第二天，伊娃帶我們全家去墨西哥境內的工廠參觀。伊娃熱情陪伴著我們。餘下時間，我們逛集市、品美食、看街景，體驗著墨西哥邊城百姓的平常生活。

下午，回艾爾帕索。進關，依然是收費站的模式，只是車排長龍，一輛輛行進得極緩慢。待到我們時，一位檢查員仔細校對著我們的身分證，問了幾個問題，我們實話實答，約莫五、六分鐘後便放通行；而早上出關去墨西哥一方根本沒有關口，如同行駛在美國的公路上那樣，一路暢通無阻。

一日看新聞，一輛滿載偷渡客的汽車逆向行駛，企圖闖關，剛進美國邊境就遭到陸空攔截，最後被捕，那些偷渡人或強行闖關者最後的歸屬，我們就不得而知了。

我遙望空中那兩面隨風飄展的國旗，一尺之距離卻是兩重天，有時，那一步很難走。記得當時我和先生重重考慮，覺得每天這樣生活，不知身會處何方，上班時墨西哥，下班後美國，萬一忘帶身分證，回家的路就變得艱難。最後他還是放棄了優渥報酬的工作，決定舉家搬遷到加州舊金山灣區。

過往的工作與生活經歷告訴我們，當時的決定是對的，是金子，在哪裡都會發光，唯一遺憾的，是我們辜負了伊娃小姐的熱誠款待。