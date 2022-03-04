讀了世報陳謙的文章「革命時代的閱讀」，感觸良多。在文革中成長的我們這一代，所能讀到看到的就是「艷陽天」、「金光大道」之類的書籍，和「青松嶺」、「創業」這樣的電影，理想中的貧下中農和工人階級，都是對社會主義無私奉獻。

十五歲的我就是抱著這樣的心態下鄉到農村去的。每天早晨，生產隊長一敲鐘，所有勞力都到場院集合，然後隊長派活兒。貧農出身的陳姓村民總是挑三揀四，可是隊長總是遷就他，給他找別的活幹。村裡老鄉告訴我們：「他姊夫在公社辦公室工作，隊長和村支書都怕他三分。」田裡幹活休息的時候，村民們都坐在地頭田埂上，就開始侃大山，很快就開始挑逗女村民。心目中「金光大道」中的高大泉怎麼也找不到，理想與現實的距離漸行漸遠。

三年後到了工廠當學徒工，那正是工人宣傳隊占領上層建築的時代，心裡想，當了工人，我就可以大展宏圖。國慶休假完，廠長召開全廠職工動員大會，要求全體職工加班加點，不記報酬，年底一定超額完成全年任務。車間的師傅們一致要求加班費，多數師傅都是在黨的人，可沒有「王鐵人」那樣的主人翁站出來，看不到小說電影裡工人老大哥的奉獻精神，理想與現實的距離越來越遠。

文革結束後，我就讀於醫學 院以及後來的研究所十年。我就像沙漠裡枯萎的植物，拚命汲取各種醫學知識，探索全新的生活。高等學府裡學術氛圍濃厚，所接受的是高層次教育，已經不用擔心饑渴與冷暖，同學們共同追求的目標只有一個，完成學業，成為醫生，救人於病難之中。這些年，理想和現實的距離拉近了，相信只要有堅持不懈的努力，理想就會變成現實。

八○年代末畢業後，妻子正在加大洛杉磯 分校進修學習，我和女兒一起到洛杉磯團聚，而我則從一個剛畢業的醫學博士變成了外國移民，一切都得從零開始。我看到的洛杉磯就是理想中的美國，如何在這裡生存，是我要面對的現實。

考取行醫執照後，找到專業對口的工作；妻子也開始工作，我們收入穩定，三年後搬入新居，理想開始變成現實。

然而事與願違，遷入新居的第二年，在一年之內，我和妻子都經歷了生命攸關的大手術 。我的手術歷時八小時，術後殘留了脊髓損傷，走路跛行，雇主把我解雇了。屋漏偏逢連夜雨，幾個月後我妻子腹部急診手術，命懸一線，在加護病房搶救了七天，總算撿回一條命。

那段時間，我感覺理想與現實不是有距離，而是完全脫節。

一件簡單的事情完全改變了我的認知。女兒的小學叫家長談話，被告知她上課不專心，三心二意。經過學區心理學家的評估，她的IQ指數很高，女兒原來是天才，轉入學校的天才班，問題解決了。這件事讓我領悟到，我在一個新世界裡打拚，不僅僅是為了把自己的理想變成現實，還有我家人及後代。於是我們重新振作起精神，從頭開始。

老闆解雇我，讓我認識到不能依賴任何人，只能靠自己。我們把所有的積蓄全部拿出來，押到我自己開的診所上，孤注一擲，我們成功了；診所第一年就有盈餘，至今已經三十餘年。只要你的期望不要太高，理想終將會成為現實。