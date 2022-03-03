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錦上添花

粉黛悅色

一場紛紛揚揚的大雪把年送入千萬家。「一年歲暮風雪始，靜候春風萬物生。」及膝厚的白雪在人間鋪墊了一層浪漫的底色，也賦予新春更好的寓意：瑞雪兆豐年，好比錦上添花。

春節時要給忙碌的日常按下暫停鍵，讓生活回歸本質。壬寅虎年，過年的喜慶氛圍已經醞釀成熟，獨缺一束最燃的迎春花，將它們豐富的色彩和蓬勃的生命力都代入生活，足以讓新春錦上添花。

推出我家個小巧的鏟雪機，火力十足地捲走厚厚的積雪，開車趕去華人街淘花。踩著晶瑩的雪，走上狹長的街道，雪白潔淨的世界讓我感覺一身輕鬆。

踏雪尋花，是一個上頭又燒腦的過程。半路截獲的冰糖葫蘆，即使戴著口罩，也抑制不住滿口生津。沿街小店的年糕、糖炒栗子、天津大麻花、煎果餅子、幸運籤語餅，層出不窮地閃現誘人的光景。一條街上聚集了一個民族的風土人情。

一門心思的我邁入花店，環顧四周，百花齊放的仗勢別開生面。花團錦簇的繡球花，緊貼步步高升的天堂鳥，層次有序難分伯仲；小巧可愛的康乃馨，溫柔伴著美艷的玫瑰，熟稔而不落窠臼；蝴蝶蘭翩翩欲飛，叫不上名的花兒嬌艷欲滴。鮮花們活色生香地偎依在嚴冬裡，親密無間又各自爭輝。

各花入各眼，我挑了高貴大氣的鳳尾花和優雅迷人的百合，用來作主調；再搭配紅通通的相思果、星星點點的銀柳，圈上一把如煙花般爛漫的勿忘我，心滿意足地回家。

精心打扮的年花，養眼是真的，昂貴是真的，肉疼也是真的，但收穫了一份好心情。女性愛花是天性。

記得在我五、六歲時，老爸帶我去一家供銷社買年貨，我盯上了一枝塑料玫瑰花，標價是一元六角人民幣，在七○年代算是天價。那時我老爸每月工資四十元左右，豬肉價才五、六角錢一市斤。

雞賊的我非要不可，不管老爸如何哄勸，我就賴坐在地板上不動。最終，沒有辦法的老爸，用我們家一周的肉錢買下了那隻塑料花，帶著滿足我狂喜而歸。

後來，費力得到的東西我並沒有珍惜，幾天後那支花就面目全非，瓣是瓣葉是葉地支離破碎，老媽恨鐵不成鋼地介懷了很久。到了懂事時或迄今為止，我都為自己的任性和無知感到羞愧，正如「不當家不知柴米貴，不養兒不知父母恩。」

離家久了，每一件舊事都會喚起內心深處的故土情結。很久未回國過年，都是線上與家人報平安、捎問候。看著視頻裡的老媽強作歡顏，聽著她的絮叨和叮囑，心裡歡喜又愧疚，五味雜陳。心想回國之後，一定要多多陪伴她。

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