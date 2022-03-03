我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

警察

平心

先父及已退休多年的長兄一生皆服務於警界，我和弟妹自幼便耳濡目染，養成我們對警察根深蒂固的尊重。

早在四十多年前，我在美國首次親身體驗了美國警察的親切可敬。有一天我帶著一歲多的女兒，開車送先生到機場搭機出差，從機場返家途中，才上高速公路不久，女兒突然哇哇哭起來了，在心緒慌亂中，我誤入了交流道，出來後不知道身在何處。那年頭沒有手機，也沒有導航GPS，只有硬著頭皮毫無方向感地闖著，卻遍尋不著公共電話亭或加油站，我迫切地只盼望能見到一個人影求援。

就在我束手無策之際，驀地，在兩、三百呎前方，我見到一部巡邏警車，真是天降救星！我隨即使勁地急按著喇叭，只見警車緩緩地駛向我，停妥車後警察走近我的車窗，探視後面安全座的女兒，對我說：「妳一個年輕女孩帶著幼兒，怎麼會到這個地方來呢？此處治安不好，不宜逗留。」我告訴他我從機場回家的路上，不慎迷路後六神無主，找不到上高速公路的方向。

他問了我要到哪裡後，便說：「妳尾隨著我的車，我會帶妳走上回家的高速公路。」那一刻我真是感激莫名，忐忑不安的心方才緩和下來。

我一路緊隨著他的車，直到上了高速路後，他轉身對我招招手，然後便加速油門，直奔另一線道揚長而去了。那一天，美國警察在我心目中種下至今猶難忘的形象。

去年底一個晚上，我在居住的condo內遛狗時，只見不遠處停了三部警車一字排開，車頂上紅燈刺眼地閃爍不停。我正納悶到底發生了什麼事，但見有位警察急步走向我，對我說我必須立刻回屋內，於是他伴我走回我的居處後，這才告訴我，他們在追捕一位逃入這社區的犯人，我心有餘悸地謝過他後，趕忙將門鎖上。

幾年前，為確保安全，我還曾到此地警察局，請警察幫忙將我準備給小孫用的安全座椅予以束縛定位，安裝妥當備用。這也是他們身為「人民保母」提供的溫馨便民服務。

近年美國的槍殺案與年俱增，去年達到最高峰，警察的工作愈加困難，許多州及城鎮，基於對警察犯案事件針對種族而呈現處理不當的事實，引發了暴動及後續的減少經費，因此警力缺乏，加上疫情氾濫兩年多，治安問題愈趨嚴重；又因法律及政治的介入，警察雖疲於奔命，太多的槍枝充斥社會，他們的生命不得保障，做多做少皆不討好。

雖然警察的工作充滿危險性及挑戰性，然而他們不論春夏秋冬，總是不畏疲憊地穿行於大街小巷，維護穩定的社會秩序和我們的身家安全，而盡忠職守、默默地犧牲奉獻著。

警察 機場 疫情

上一則

羅芙奧3月「黑白」拍 草間彌生、奈良美智名作競標

下一則

冬奧競速滑冰觀後感 

延伸閱讀

社死現場…譚松韻被撞「沒想過會在機場黏鞋底」

社死現場…譚松韻被撞「沒想過會在機場黏鞋底」
兒弄丟心愛泰迪熊 數月後熊照片奇蹟現身她臉書動態上

兒弄丟心愛泰迪熊 數月後熊照片奇蹟現身她臉書動態上
杜江機場與醫護爭執 霍思燕猛推兩把才制止 網友狂批

杜江機場與醫護爭執 霍思燕猛推兩把才制止 網友狂批
車前大雪紛飛 車後陽光明媚 華男高速路塞3小時見奇景

車前大雪紛飛 車後陽光明媚 華男高速路塞3小時見奇景

熱門新聞

張國榮（左）、梁朝偉（右）主演經典愛情片「春光乍洩」。（取材自豆瓣電影）

春光乍洩經典修復重映 捕捉青澀張震、台北舊街景

2022-02-26 00:15
聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

2022-02-26 12:48
黛安∕圖

風水輪轉

2022-02-26 02:02
黛安∕圖

撥雲見日

2022-02-27 02:02

她的後半生

2022-03-02 02:00
蘇珊2005年去泰國教英文，在慶祝中國新年的一個慶典上，她穿上中國傳統服裝留影。（思南．圖片提供）

在武漢教英文的蘇珊

2022-02-24 02:02

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭