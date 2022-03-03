先父及已退休多年的長兄一生皆服務於警界，我和弟妹自幼便耳濡目染，養成我們對警察 根深蒂固的尊重。

早在四十多年前，我在美國首次親身體驗了美國警察的親切可敬。有一天我帶著一歲多的女兒，開車送先生到機場 搭機出差，從機場返家途中，才上高速公路不久，女兒突然哇哇哭起來了，在心緒慌亂中，我誤入了交流道，出來後不知道身在何處。那年頭沒有手機，也沒有導航GPS，只有硬著頭皮毫無方向感地闖著，卻遍尋不著公共電話亭或加油站，我迫切地只盼望能見到一個人影求援。

就在我束手無策之際，驀地，在兩、三百呎前方，我見到一部巡邏警車，真是天降救星！我隨即使勁地急按著喇叭，只見警車緩緩地駛向我，停妥車後警察走近我的車窗，探視後面安全座的女兒，對我說：「妳一個年輕女孩帶著幼兒，怎麼會到這個地方來呢？此處治安不好，不宜逗留。」我告訴他我從機場回家的路上，不慎迷路後六神無主，找不到上高速公路的方向。

他問了我要到哪裡後，便說：「妳尾隨著我的車，我會帶妳走上回家的高速公路。」那一刻我真是感激莫名，忐忑不安的心方才緩和下來。

我一路緊隨著他的車，直到上了高速路後，他轉身對我招招手，然後便加速油門，直奔另一線道揚長而去了。那一天，美國警察在我心目中種下至今猶難忘的形象。

去年底一個晚上，我在居住的condo內遛狗時，只見不遠處停了三部警車一字排開，車頂上紅燈刺眼地閃爍不停。我正納悶到底發生了什麼事，但見有位警察急步走向我，對我說我必須立刻回屋內，於是他伴我走回我的居處後，這才告訴我，他們在追捕一位逃入這社區的犯人，我心有餘悸地謝過他後，趕忙將門鎖上。

幾年前，為確保安全，我還曾到此地警察局，請警察幫忙將我準備給小孫用的安全座椅予以束縛定位，安裝妥當備用。這也是他們身為「人民保母」提供的溫馨便民服務。

近年美國的槍殺案與年俱增，去年達到最高峰，警察的工作愈加困難，許多州及城鎮，基於對警察犯案事件針對種族而呈現處理不當的事實，引發了暴動及後續的減少經費，因此警力缺乏，加上疫情 氾濫兩年多，治安問題愈趨嚴重；又因法律及政治的介入，警察雖疲於奔命，太多的槍枝充斥社會，他們的生命不得保障，做多做少皆不討好。

雖然警察的工作充滿危險性及挑戰性，然而他們不論春夏秋冬，總是不畏疲憊地穿行於大街小巷，維護穩定的社會秩序和我們的身家安全，而盡忠職守、默默地犧牲奉獻著。