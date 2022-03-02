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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

請拿下口罩

泳紅

剛來公司上班不到半年的墨西哥裔新同事重回她原來的職位，從她開始進入公司上班的第一天起，大家一直戴著口罩示人，唯有在喝水期間才拿下，甚至有時連喝水也背著人，實在難以一睹廬山真面目。臨別在即，我開玩笑對她說：「請拿下妳的口罩，讓我好好認識妳，否則以後有機會相見，也不知我們曾經共事過！」她也笑著認同，然後保持距離彼此拿下口罩，大家總算是真真正正重新認識。

有一位從另一個部門轉來我公司上班的同事，平時我只看到她戴著口罩，大家以友好的眼神交流。有一次我經過她身邊，剛好她拿下口罩在喝水，一副陌生人的樣子讓我驀然止步：「她是誰？」後來才意識到就是這個新同事，這才回過神來，避免了進一步的尷尬。

有一次在停車場，另一個新同事拿下口罩坐在車上，我剛好開車經過，第一次看到了他的真面目，也是心裡一兀，有一種對不上號的感覺。戴上口罩，我們只能看雙眼，拿下口罩，就留意五官，可是有時一下子全暴露於眼前，還是需要時間消化。

但是有些人的認知力超強，有一次與友人去公園散步，偶遇她的一個親戚，當時她的親戚看著我說：「我好像認識你！」印象中我並不認識她。後來交談才知道，原來一年多前她在某次聯歡會上見過我，然後她就記住了我，現在哪怕我戴著口罩，她還是一眼就認出我來，真讓人佩服。不過我有點後怕：幸虧沒做壞事，否則戴著口罩也會有人認出來。

還有一次去超市買東西，有一位大姐叫出我的名字，回頭一看也是一年多沒見面的朋友，她依然在人群中認出我來，真的讓我很驚喜。

彼此熟悉的人，就算戴著口罩還是可以認得出來，但對於素不相識的人，戴上口罩就等如將臉部識別化簡為繁，只能靠眼睛、身材、髮型等來判斷，有時遇上需出示身分證，也只是顯示一下擁有而已，沒有人真叫對方拿下口罩來認真辨清楚。

曾經有些在家工作一年的同事回到辦公室，遇到一位以前總是短髮示人的同事留起了長髮，她居然無法認出對方來，最後還是拿下口罩才解了謎團。

隨著美國疫情的反覆變化，口罩已成了外出必須的配置，就算同一屋簷下，外出工作或上學的人為了保護家裡的長者或小孩，也會選擇在家戴上口罩。以前是朝見口晚見面，現在來去只能以眼睛示人，真的成了最熟悉的陌生人。

每每在工作後回到家拿下口罩，看著臉部被口罩勒出來的深深痕跡，真的甚是難過。對於那些擁有美麗精緻臉龐的人來說，戴上口罩就讓旁人缺少了一道美麗的風景欣賞，當然有些女生也慶幸免了化妝的繁瑣。

只是太久無法見到彼此的真面目了，當有一天口罩令解除，人人得以恢復正常的生活模式，也許還需要一段適應的時間。

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