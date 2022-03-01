今年是新冠病毒籠罩下的第三個春節。疫情 改變生活方式，也改變過年模式，從前濟濟一堂熱鬧非凡，如今居家避疫冷冷清清。疫情期間，不再光顧餐館，窩在自家小屋變著法子烹調美食，南北西東酸甜苦辣，中西餐點油煎烹炸，把會學來的、想到的，統統做了個遍。

每年的年夜菜，總是喜歡做一兩樣別致新穎的菜式，絞盡腦汁冥思苦想，終於想起了一樣兒時的菜，在七葷八素的年夜菜裡它上不了檯面，只在人們享用完大魚大肉之後才會被人想起，那就是爸爸的燉豬皮。

那些年，買的豬肉都是連皮帶肉的。紅瘦合宜的做紅燒肉，里脊部位做過油肉，後臀尖剁成肉餡蒸包子、包餃子 、炸丸子，剔下的豬皮，早先年間是扔掉的，後來爸爸突發靈感，想出一招，廢物利用，燉豬皮。記得前幾次並不成功，豬皮乾硬無法下嚥，爸爸總結原因，是豬皮上的肥肉刮得太乾淨了。後來爸爸刻意在豬皮上留點肥肉，還一邊刮一邊說：「豬皮上要帶點肥肉，燉出來會好吃。」爸爸把豬皮切成小塊，滾水裡汆過，用清水洗乾淨。再燒一鍋開水，加酒、花椒、大料、一大把辣椒、醬油、蔥段、薑片、一瓣蒜，在爐子上熬煮。記憶裡熬煮的時間很長，似乎整個白天，爐子上的鍋都在咕咚咕咚地燉著，直至豬皮爛透綿軟，水也熬乾了，出鍋盛入碟子。

爸爸斟一壺酒，在爐子上燙熱，坐在飯桌邊，吃一口豬皮，喝一口燒酒，津津有味。我好奇豬皮是否好吃，答曰好吃。記得媽媽嘗過後說不好吃，弟弟也不吃，我和妹妹本來不吃豬肉，所以從未嘗試過，燉豬皮的味道究竟如何自然不得而知。但是爸爸燉豬皮的程序和步驟，卻記得清清楚楚。

一次與朋友聊起爸爸的燉豬皮，朋友說可以把豬皮做成豬皮燉，做法與燉豬皮大同小異，只是豬皮燉需要把肥肉刮得乾乾淨淨，不能留一點肥油。豬皮燉與燉豬皮，一字不差，做法類似，只因燉字順序變化，成品卻全然不同。爸爸的燉豬皮源自供給制的年代，豬肉奇缺，豬皮捨不得扔掉，留點肥肉，沾了點葷腥，成為爸爸平日裡的下酒菜。

那年過年，在華人超市 買了豬皮，做了豬皮燉，清清爽爽不油膩。特意告訴爸爸我的豬皮燉和他的燉豬皮有著全然不同的口感和味道，我的豬皮燉，更似一道清涼爽口的涼菜。爸爸說這不是燉豬皮和豬皮燉的差別，而是一個時代變遷的縮影。

於我而言，爸爸的燉豬皮是記憶裡的年味，我的豬皮燉則是異鄉歲月裡的一道年夜菜，異曲同工之妙在於它們濃郁的年的味道。