南方很少下雪，三五年碰上一次。前天清晨我推開窗，滿世界粉妝玉砌，童話王國。我拿起相機就出門，迎著冰寒刺骨的風，先是在前庭和後院，又跑去小區的湖邊和森林，拍了一堆瓊樓玉宇和林海雪原。

回到家依然興奮，想跟先生分享照片。他沒有興趣，說下雪有什麼好，行車困難，交通癱瘓。他小時候在雪地裡摔跤，疼得半天都爬不起來。許多年前，大雪紛飛，他開車上班，一路心驚膽寒，旁邊的車在冰地裡打轉，差點就撞向了他。他還說，人在極寒的氣溫下很容易丟命，他對千里冰封的畫面從來就沒有好感。

他的一番感嘆讓我想起朋友露娜，她居無定所，目前掛在樹上。準確一點，她住在父母家後院的樹屋上。一場大雪後，樹房子會成冰箱嗎？故事複雜，要從疫情 說起。

疫情期間，南方的房子一路暴漲，我所在的州，外州移民蜂擁而入，入選全美最火的十大遷入州。露娜沒想到，自己的房子沒有添磚加瓦，沒有裝修搗飾，無緣無故就漲了十萬，人一激動，腦子就發燒，轉身就把房子賣了。

她最初的願望很美，先租房一段時間，等房價下落後再去買房，只是那房子還在瘋漲，從北方和加州 搬來的有錢人根本不講價，售房市場鬧哄哄一片，房東精明，房租當然是水漲船高。她是雪上加霜，供職的機構效益下滑，很快倒閉關門，她失去收入來源，雖說可以拿聯邦的失業援助，但租不了好地段的公寓。

露娜想帶著兩隻寵物貓搬進父母家，非常倒楣，父母在疫情居家期間紛爭不斷，母親一氣之下離家出走。沒料到，父親把新女友帶進家門，又過了兩個月，女友把五歲的兒子、兩頭金毛狗、三隻鸚鵡，熱熱鬧鬧迎進家。

父親的女友喜歡動物，但對貓嚴重過敏，父親也說：「露娜，妳三十五歲的人了，應該獨立！當初買房我幫妳付過首款，妳既然衝動賣了房，就要為衝動負責。」露娜無路可走，她看著後院的橡樹，橡樹上架了座玲瓏可愛的木房子─那年她十三歲，爺爺選最好的木材親手修建，送給她的樹屋禮物。露娜對父親說：「我不進你的房，我住樹房子。」

露娜帶著行李和貓，理直氣壯搬進樹房子。樹房子裡有床、桌等簡單家具，但沒有衛生間，她必須厚起臉皮進父親的房子沐浴或洗衣。還好，她的貓咪不會進房子，貓咪很享受樹上的日子，在繁茂的枝葉間活蹦亂跳。

樹房子離地高，看得遠，露娜常坐在窗前望野景。夜晚室內有燈，沒拉窗簾，她看見房間的家具還是從前的家具。光影交錯中，忽明忽暗的記憶，半悲半喜的情緒，對於露娜，人非物在，還有傷感的心。

一場大雪後，朋友們紛紛在臉書 上詢問露娜現在好嗎？沒有凍壞吧？她說她用可防火災的加熱器，沒有太大問題。她把雪景美圖放到臉書上，眾人都讚雪中的樹房美如童話，露娜說，好看是好看，但是風吹進來真冷，上帝保佑，別下雪了，春天快點來吧。眾人聽了，心知肚明，樹房子的保暖設備不理想。我懂，不是每個人都喜歡下雪。