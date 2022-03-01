能說兩種語言的人，稱為白另哥（bi-lingual），會三種語言的人叫做揣另哥(tri-lingual)，我乃一介陋儒，不知是否夠格忝為一個揣另哥。

或許因有語言細胞，再加上後天的好學，我能夠講多種語言。首先，以中國語言為例，除了自己的南京話和國語外，我還會說接近於南京話、但又大異其趣的蘇北話和安徽合肥話，此外也通曉四川、湖北、山東、台灣和上海等省市語言。

我曾在各個迎新會和社團集會中表演一些有趣的方言，例如揚州話。某日，我代表弟弟演講，開場白是：「各位女士，各位先生，兄弟今天很榮幸能夠來參加這個盛會，八（不）過，兄弟必須事先向各位說明白，那就是，兄弟今天只是代表兄弟的兄弟來參加本是兄弟的兄弟該親臨的這個盛會，只怪兄弟的兄弟實在太忙於兄弟的兄弟的公務，所以兄弟的兄弟才叫兄弟代表兄弟的兄弟前來李代桃僵……」，每當才說到「八過」兩個字，台下已有不少人在笑了，不等開場白完，全場已經哄然，尖銳的口哨聲更瘋狂地此起彼落。

另一例是湖北話，該省人講話嘴唇動作特別多，尤其咧嘴捲舌，是其一絕，我模仿著說：「八月十五，月光明，吃月餅，看月亮，越看越圓。」聞之教人捧腹。

英語，是經過正規教育學會的，當然因為久居美國更加流利；日語，由於在補習班學了半年，加上自習，交談無礙；西班牙語則是跟隨神父數年，也很流暢。

一九七三年，我移民 美國，頭兩年做服務生，因為紐約市 第五大道上的館子顧客來自世界各地，這時我的國語、英語、日語和西語都派上用場。隨後，我進入紐約市美國社會福利 局（S.S.A.），那兒有許多服務窗口，前去洽詢的人種以美國人、來自中美洲的西裔和僑胞據多，在這裡，我也成了個揣另哥，同事們還戲稱我為「稀有動物」，因為這點小小技倆，薪水調高不少，不到半年還升成一個小主管呢。

只是一次和姊姊全家共餐時相形見絀，因為他們個個不是博士後、博士，至少也是個碩士。席間姊姊向我潑了一盆冷水：「你甘願就此永遠做個池中物嗎？」我原本還興高采烈大快朵頤，一聽此言，立即停箸低頭不語。

因受剌激，我在社會福利局服務還未滿兩年，毅然進入紐約市大，以兩年加上寒暑選課，重溫了荒蕪多年的學業。結業後立即去哥倫比亞大學，並且濫竽為一名化工碩士，進而幸運地順利進入強生製藥公司做研發工作。我曾在世界上最大的阿姆斯特丹國際機場，幫助一個落單的日本老叟邊扶邊聊去找飛機；我曾在社會福利局，在條規的邊緣竭盡心力，幫助同胞以及中美洲的西裔移民，爭取近乎絕望的權益；我也曾為困於語言障礙的同胞，在車禍爭執中做見證人，杜絕對方雄辯滔滔且蠻橫的黑白顛倒；我也曾冒著炎暑進入死亡谷旅遊，在一個人跡罕至的角落，拯救一對車子爆胎的墨西哥情侶。

最後，我終於深深體悟，語言不僅是人與人之間的橋梁，原來還可用以助人，更可向社會某些角落的孤獨者送暖。