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愛意滿滿的小花園

夏嫣然

住在坡上與我家隔著幾個房子的那戶鄰居是一對老年夫妻，和我們並不熟悉，最多在遛狗的時候碰到，大家遠遠地微笑著，說聲哈囉。去年春天遛狗時，突然發現他們在緊靠路邊的地方建了一個狹長的小花園。我當時也因為疫情蝸居在家，百無聊賴，開始種些花花草草，所以對他們的花園也格外留意。

那時花苗種下沒多久，植株都不算大。我注意到鄰居的花園除了花卉，也有一些長青植物，每株都用鵝卵石認真地圍起來，錯落有致，可見主人的細心和用心。

春天的花兒長得快，花園裡很快枝繁葉茂：明豔動人的鬱金香、鬱鬱蔥蔥的野水仙、樸實清麗的藏紅花……。看到鄰居的花園，我有點自慚形穢，那時不敢去店裡，我四處網上選購，只買到幾種花根，花園裡稀稀疏疏的。

等到夏天，鄰居家的花園只能用「驚豔」來描述。品種繁多的大麗花、百合花艷玫瑰艷鳶尾，還有很多我完全叫不上名字的花，紅的熱烈，白的如雪，紫的浪漫，藍的寧靜……，每當路過，我總忍不住停留片刻，駐足觀賞。

當晚上路過，我還驚奇地發現，黑暗中的小花園同樣光彩奪目，熠熠生輝。一朵朵鮮花形狀的太陽能燈均勻地排列著，發出各種顏色的柔光，在夜色中顯得格外美麗浪漫。

夏季白晝長，人們在戶外活動的時間都明顯增多，我也能經常見到花園的主人，那個七十多歲、身材削瘦的美國男人，他經常光著上身，在太陽底下揮汗如雨地忙碌著，澆水、施肥、栽花……。我注意到他臉上的皺紋已深深刻在臉上，頭髮也白了一大半。

有一天我跟狗狗路過，看見他正忙著挖坑，旁邊一個花盆，裡面是一棵開得正絢爛的萬壽菊，我那時正迷戀著萬壽菊，四處找尋不到，就忍不住停下腳步，問道：「您好，可以問一下您這花兒是哪兒買到的嗎？」「當然可以。」他親切和藹地答道。他告訴了我地址，我們寒暄了幾句後，我由衷地讚嘆道：「您的小花園好美啊，我很喜歡。」「謝謝。」他答道，同時指了一下坐在門前陽台上的老伴，說道：「我做這些，都是為了她。」

他給我解釋，他的老伴喜歡大自然，喜歡室外活動，很多年來，每年夏天，他們都會出去度假，在林中的小木屋住兩個禮拜，林中空氣清新，野花遍地，她喜歡極了。可是今年因為疫情，所有旅遊計畫都取消，她很沮喪，甚至有些抑鬱。他說：「我告訴她，這有什麼好難過的？妳等著，我會把妳在野外看到的那些花兒，全都搬到咱家院子。」「所以，」說到這兒他攤了攤手，繼續說道：「我就開始建這個小花園了，每多一種顏色，就感覺離我的目標又前進了一步。」

告別鄰居，心裡有很多感慨。我認識的夫妻裡，互相猜忌的有，形同陌路的有，分道揚鑣的也有，但互敬互愛、相互體諒的還是占大多數。像我剛剛見到的這對老夫妻，風雨同舟了這麼多年，頭髮花白時還這樣為對方著想，不得不讓人感嘆：這世界上確有真情。

到了秋天，小花園裡的菊花爭奇鬥豔，繡球花開到很晚。不知不覺冬天來了，想起小花園，我心裡有些隱隱的擔憂：萬物蕭條的冬天，它肯定光彩不再了吧？

一個很冷的日子，天上飄起了雪花，我帶著狗兒出了門，想出去匆匆轉一圈。經過鄰居小花園時，我不禁睜大了眼睛：只見花園裡的長青灌木和旁邊的大樹上，到處掛滿了五顏六色的聖誕裝飾，有大紅的蝴蝶結、銀色的雪花、天藍色的和平鴿……，隨風搖擺，猶如天堂。

那一霎那，在那個寒冷刺骨的日子，我的心中升起了一股暖流，久久揮之不去。

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