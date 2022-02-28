我一向是個積極向上、好學不倦又好熱鬧重朋友的人，可是外子跟我正好相反，他是能躺著就不站著，能坐著就不站著，能懶就懶的人。就因為我們的個性大相逕庭，所以結婚四十多年來也就一直齟齬不斷，十年前他過世後，我覺得如釋重負，一個人重新過回單身生活好不自在，因此就算有好的交往對象，我也從來沒有再婚的打算。

可是一個人碰到年節生日的時候，不免覺得孤單。於是我發起了一個單身俱樂部性質的小團體，成員都是一些無家人的單身男女，既然沒有家人給我們過生日，我們就互相抱團取暖，自組生日聚會，當月壽星有權選餐館或是去夜總會跳舞娛樂，所有費用一切大家公攤。這也算是羅漢請觀音，自己吃自己的，成立以來大家都很滿意。

下個月是張女士的生日，她已經選好餐館，我就負責通知大家。幾乎所有人都是老會員了，可是邁入老年的我們，身分竟然也會有變化。我曾有過一篇文章「春夢了無痕」，為文之時心裡是無限的悲痛和哀傷，因為我交往六年的好友，曾以為是今生老伴的溫君三個月前向我宣告：他已覓得分散一甲子的青梅竹馬戀人，表妹就要自中國大陸輾轉與他來此相聚。雖然他倆至今尚未辦結婚手續，但已是實名制的老伴了，而他一再地說要找機會介紹表妹和我們光棍團的成員見面，於是我們早就敲定利用此次張女士生日的聚會，大家歡聚見面。

我一直不見他的回信，而我們必須要確定人數訂位了，我就打個電話過去確認，怎知他突然變卦說：「我想現在外面疫情 猖獗，我女兒叫我不要外出，就算了吧！」我一聽真是火冒三丈，這過去兩個月是他一再主動說要請我們吃飯見面，怎麼說變卦就變卦了呢？而且三個月前他已經和我們聚餐過兩次了，那時也不見他以女兒或疫病作為藉口。

我正想與他理論，沒想到電話那頭他的表妹搶下電話發聲了，我聽不出來她在說什麼，但顯然她是以潑婦罵街的姿態來攪局的。我生氣地掛了電話，心想此溫君真夠可憐的，現在可找了一個管主來，連打電話的自由都沒有了，何異於軟禁。

此時「妻管嚴」的老王打電話來，正講得興高采烈時，視訊上我看到他老婆也闖入鏡頭在破口大罵他，我忽然轉憂為喜，慶幸自己單身，到老了再脫單的人不見得是幸福，我們這些老光棍至少保有「自我」。