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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

我家的桔子樹

王士忠

搬進新房後，家裡買了一棵桔樹種到後院。市面上雖然有眾多桔子可買，但嘗遍了所有能買到的各個品種，還沒有碰到使我們滿意的桔子，就決定親自去種棵自己如意的桔樹。

去了果園，一進門就有一棵亭亭玉立的桔樹映入眼簾：小樹不大，但已經長出了桔子，它的樹幹筆直，枝葉旺盛，再配上懸吊在樹上那一個個金黃色的桔子，就像一個可愛的小娃娃，那麼招人喜歡。慷慨的果樹售貨員說可以試吃樹上的果實，我們摘了一個放到嘴裡，立即嘗到了一種酸甜相配恰到好處的味道，我和太太都讚不絕口。自從種下了這棵樹，每年都盼望著深秋季節的到來，可以有幾個月品嘗那味道極美的金桔。

結果好景不長，有一年不知為什麼，桔樹突然死了，而且死得那樣快，我們都沒有機會給它看醫生。無限惋惜的我們告別了這棵陪伴我們多年的桔樹，當然要再買一棵同樣的種上。這時我們才突然意識到當年買樹時，竟然沒有把桔樹的品種記下，憑著我和太太的模糊記憶，覺得可能是「Satsuma」， 於是就買了一棵種下。

施肥、澆水、剪枝，經過三年的精心栽培，樹結果了，摘下來一嘗，味道截然不同，顯然是買錯了樹。眼看三年的勞動付之東流，十分沮喪。

我是個得過且過的人，覺得桔子的味道雖然差點，但樹已結果，木已成舟，就湊合將就地吃吧；但太太是個完美主義者，堅持要把樹拔掉，一定要再種上一棵優良桔樹。我們家是婦唱夫和，我就只好遵命將樹拔掉。

又去了果園，重新尋買那個優良品種的桔樹，奇怪的是，竟然沒有看到桔樹，問起緣由，才知道近兩年我們住的這一帶發生了桔樹瘟疫，致使大片桔樹喪生。果園的種樹專家說，該病毒殺傷力極其猛烈，沒有任何藥物能對付它。我們這才恍然大悟我家的桔樹為何突然死去，同時也不再為沒有機會去給桔樹就醫而感到後悔了。

由於這個病毒的流行，政府的有關部門規定方圓四十英里內，在一年之內是「無桔樹區」。真沒想到樹和人類一樣，有了病毒的襲擊，也需分片隔離。

我和太太只好駕車到四十英里以外的果園去繼續尋找桔樹，為了確保這次買到正確的優良桔樹，我們跑了好幾家果園，而且只去光顧有結果的桔樹。結果皇天不負有心人，終於嘗到了一個桔子，幾乎和第一棵果樹結的桔子有一模一樣的酸甜味道。這次我們把樹的品種牢牢記住，並在家中記事本上工工整整地寫下了桔樹的品種名稱：「Mandarin」。

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