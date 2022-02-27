我剛認識嘉音時，就是每周六爬山時會相遇，她有在青青合唱團唱歌，對她的認識僅止於此。有一天無意間聽到女兒說：「嘉音阿姨是我的偶像。」我和老公都很訝異，她的偶像不都是一些與她年紀相仿的演藝界演員或歌手，什麼時候長輩成了她的偶像？我和老公都開始關注，嘉音身上有什麼特長吸引了女兒？

女兒和嘉音一起為青青合唱團的歌者伴舞，她們經常會一起切磋舞技，排練上台演出，所以接觸機會也就多了。女兒告訴我，她們常常聊天，而且她們跳舞搭配得挺不錯，嘉音阿姨思想很年輕新潮。我和老公都很開心，女兒成熟長大了，不再只侷限在同齡之間，必定也可從對方身上學習到一些經驗。

好幾年前，我和老公參加了一次灣區 白領俱樂部辦的旅遊活動，原來參加者都是些飽讀文學的文人、作家、記者，他們也提到了嘉音，滿欽佩她的。那時她才剛加入作家行列，開始學習寫作，而且她是小學時期到美國的，可見她在接受西方教育 之際，並未放棄中國的文學。我老公還很佩服她居然用iPhone寫出她的第一本書，而那時的iPhone還沒有現在這麼多功能。

嘉音在青青合唱團唱了幾年歌，也當了團長，忽然她辭掉了合唱團，我們都很婉惜，再也看不到她的精采演出了。原來她專心學習攝影和騎登山越野腳踏車，她可以為了拍一個她要的畫面，站上數小時；也可以認真學習騎自行車，騎到全身筋骨痠痛。

她是受美國教育長大的孩子，所以她學習任何事情，即使是興趣、嗜好也絕不馬虎，一定做好完全的準備。我們經常看到她分享在臉書的攝影，和她全副武裝英姿煥發地騎腳踏車，常常一騎就是二、三十哩，翻山越嶺。她完全沒有設限自己，認真地從頭開始學習，總是充滿生命活力，鼓舞了我們，我們都是退休長輩，有的是時間，我們仍然有無限的潛力可以發揮，自娛娛人。

我和老公也終於明白為什麼女兒視她為偶像，也開始佩服她了。

她來灣區也不過是近十年，不是太久，她吃苦耐勞積極進取，我們常在各種團體生活圈都能遇到認識她的人。她喜歡、想做的事，不為財、不為名，就全力以赴認真去做。我們在華人 新年慶祝表演會上，看過她的表演舞劍和中國功夫，也看過她打鼓表演，她也打高爾夫球；她也是灣區美食旅遊專欄作家、理財專家，她孜孜不懈地努力，已經成為我們灣區名人，她也幫助華人團體。

每每看到她，讓我想起母親從小常常告誡我們的一句話「吃得苦中苦，方為人上人」。吃苦的人有福，吃苦耐勞之後才能得到真正的快樂。