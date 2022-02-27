太浩湖，是北加州 人喜歡的一個景點：夏天水上活動、冬日滑雪 勝地。年前太浩湖地區大雪紛飛，五十年來未曾見過的下雪場面，惡劣的天氣導致封山封路，身陷其中的遊客進退兩難，不得不在冰天雪地裡排著長龍，等候疏散。

現在大街上的雪差不多鏟乾淨了，但路旁或停車場堆積的雪比人還高。只因女兒相約好友一家人去滑雪，她極想帶已耳順之年的父親去初試山地滑雪，拗不過女兒的央求，老公只好同意。女兒給他報了滑雪課，老公覺得理論上應該容易，因為他有在長跑、騎車，還跑過波士頓馬拉松，自詡有運動細胞，不料上了滑雪場，事違人願，開始摔跤。

我是那種既欽佩又擔心劇烈運動的媽媽，水球、溜冰、滑雪、衝浪、滑水、跳傘這樣的活動，我看著都害怕，卻偏是女兒和兒子喜玩的運動，可也因為他們，我有了幾次難得的經歷。前年冬天架不住女兒的慫恿，第一次上了滑雪課。滑雪過程中，我好像不受控制，學了半天教練口中的「披薩餅扇形」雪地止步法，關鍵時刻還是剎不住腳板下滑的速度，最後不是前栽就是後仰，摔倒在地。

周六是開學第一周，我藉口要遠程教課，便愜意地窩在了暖和的旅館裡。老公滑雪課結束後，女兒居然膽大到把初學者領上綠道纜車，讓他嘗試了超出自己水平的滑道，結果一下纜車，他就摔了大跟斗。不過畢竟常運動，經過一整天的練習，老公對滑雪運動有了感悟。

周日打道回府前，我們徜徉在太浩湖邊的雪地裡，水中的浮冰上下左右蕩漾著，輕風徐來，寬闊的湖面微起漣漪，數隻鴨子在近岸湖水處浮游著，一對鴨子倏然飛起，雙雙翅膀拍打水面，在後頭畫出一道水波，隨後一隻鴨子搖搖擺擺走上岸，在我們面前的雪地裡一臥，擺起了一副明星架勢，好似邀我們給牠攝影。

走過一處湖面，看到微薄的結冰上，是人們玩打冰漂的傑作。冰塊、雪塊撒落在冰面上，老公想起小時候打水漂的樂趣，可四周沒石頭，他彎下腰，在湖邊折薄冰，不料他站的那塊冰斷裂，他居然掉入水中，好在水淺，只濕了鞋襪。我笑他：「難道要親查水溫？這可是冬天啊，春江水暖鴨先知，鴨子都上岸了，你倒敢下水！」老公跳著雙腳趕緊跑步回車上換鞋，冬天的湖水著實冰冷。

看到湖邊斜坡上，孩子們在玩滑雪盆，女兒和朋友坐雪盆先滑下坡。我想在女兒面前展現母親的勇敢，也坦然坐進滑雪盆，雙腳一用力，盆子飛速滑下湖坡，女兒一邊錄像一邊準備阻擋滑雪盆。不料女兒和她的朋友還有她們的父母，都沒有擋住急速前行的雪盆，眼看我要衝進湖裡，旁邊四、五個大人手疾眼快，一同將我拉住了，我坐躺在盆裡，一臉懵樣，雙腿懸在了空中。心有餘悸，就差那麼兩米，我就要下湖冬泳了。

我的手機 裡留下了這次出遊的快樂時光，從前是我們陪伴孩子長大，慢慢地孩子們開始陪伴漸老的我們，這是歲月裡最感人的故事。