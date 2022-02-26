人老腿先老，似乎就在我的身上發生。兩年多的疫情 長時間待在家裡，平日的公園運動無形中減半，就在家附近或後院做體操，就這樣不知怎麼回事，我的左膝蓋開始疼痛起來，接著右膝蓋也開始，剛開始偶爾痛，我套著護膝還可以和朋友慢慢健走，天冷時，兩個膝蓋一定套上護膝才敢出門。

去年六月，和朋友去了一趟拉斯維加斯，車開到中途，我們下車活動一下筋骨，這時我的腿因坐久了有點僵硬，下車有點困難，還好活動一下可以繼續前進。下午到達拉斯維加斯休息後，當晚我們在飯店附近走走看看夜景，這時走路就有問題，開始疼痛，行走非常艱難。朋友看我如此拖著兩條腿，扶著我慢慢走回飯店休息。

休息一晚感覺好些，吃了早餐就去欣賞其他飯店的裝潢及設計，沒想到走到那裡，疼痛難挨，又是走走停停一小時的參觀。朋友陪我耗了幾乎一上午，自覺掃他的興非常不好意思，但又無奈，最後還是打道回府。

回到家，雙腿已不能再走，想著好好休息幾天應該會恢復正常，沒想到一星期過去，還是只能躺在沙發上，從客廳走到廚房都困難。老公借了輪椅，讓我較可以自由行動，他和小孫女推著我在家附近走走，讓我散散心。

又一星期過去，腿還是不好，便預約看家醫。X光照出來，家醫說我的腿是退化性關節 炎，不會好的，要給我打類固醇，我拒絕，要求物理治療。

在等待保險 通知中，好友Joy得知連忙過來看我，開始替我先做原始點治療，接著推拿，又教我一些拉筋運動。剛開始根本做不起來，痛得我哇哇叫。

Joy一星期來兩次，看到我有點進步，就一星期來一次。當然我自己也堅持做拉筋運動和熱敷，半年多後，我從坐輪椅到用四輪扶手推車，再到拐杖，最後全部丟棄，沒打針沒吃藥之下，我的雙腿可以自由行動了。

非常感恩Joy熱心的付出，挽回我無法行走頹喪的心情。相信腿部有毛病的人，只要做對的運動加上堅持，退化性關節炎的疼痛、行走困難，還是可以恢復正常的。