從小我就聽說過好多有關算命非常玄奇的故事，我總是懷疑，如果算命先生真的那麼靈通，怎麼不能把自己的命運改善一下，過著既富且貴的日子？為什麼還要辛辛苦苦擺算命攤過日子？後來想到，也許算命先生真的很靈光，老早就算清楚了，他這輩子就是得擺算命攤子的命。

在台灣，以前有位很有名的算命老先生，是在鄕下會摸骨的瞎子。我的公公婆婆在四十多歲的時候曾經和朋友去當地玩，也去找那位老先生，他只是摸婆婆的手，就告訴婆婆她現在有孕在身，而且這個孩子是她未來的依靠。

那時候公婆已有三個孩子，而且最小的兒子已經念初中了，婆婆本來不想生下來的，經過算命先生這麼說，公婆決定留下孩子，就是先生最小的弟弟。公公從前是很強壯的大個子，身體一直很好，他們有兩個大兒子和一個女兒，怎麼算，婆婆也不會得依靠老來得子的小兒子。後來公公突然病逝，先生和弟弟妹妹都在美國，反而是最年輕孝順的小叔陪伴，照顧了孀居的婆婆一輩子，先生生前一直感謝他的小弟替他盡孝道。

我一向覺得算命很玄，又有點怕，因此很鴕鳥心態地不敢去算命。我年輕的時候，閨密有感情困擾，她要我陪她去算命。那位算命大師是一位中年女士，她替我的閨密算命後，說她覺得和我有緣，要收我做徒弟。有這麼難得的機會，我當然馬上恭恭敬敬地行拜師禮，之後我花了好幾年跟她學習看手相、面相。

那時候我常常跟著大師搭台北市的公車，在車上，大師會悄悄叫我仔細看坐在我們對面的某個乘客，告訴我，此人的五官長得如何，代表他的命運和流年是什麼樣的。那時候我真是「閲人無數」，看遍了同學朋友的手相，我的心得是，我必須真人不露相，因為每次替朋友看相，他們都抱著懷疑的態度，算對了，他們會說我們是朋友，我當然知道他的過去；算得和過去有差異，加深她們的不信服。從此以後，除非有人誠心求助，我不輕易替人看相。

曾經有位事業很有成就的朋友，工作上遇到挫折，心灰意冷之餘打算退出江湖。我替她看相之後，告訴她，事情會有轉機，不但她可以戰勝挫折，事業還會直上青天。後來果然全數應驗，讓她佩服得不得了。

又有一位朋友的寶貝女兒交了男朋友，看起來要認真了。在美國長大的孩子，交朋友有自己的主張，不怎麼聽父母的話，朋友愛女心切，特別安排在一個宴會場合，請我默默替這個男生看面相。結果我在宴會結束後，把這位男士的來龍去脈算得完全準確，叫朋友佩服不已，我也把這位男生的為人態度及做事方式全部分析清楚，朋友夫妻聽了以後，對女兒的選擇放心不已。朋友的女兒後來嫁給了這位男朋友，過著幸福美滿的生活，朋友夫妻已經是快樂的外公外婆了。

我會看面相、手相，可以幫助我看清別人是什麼樣的人，知道該怎麼應對。當初我兩個兒子交女朋友的時候，都會把女友的照片先給我看過，看看是否合適繼續交往，所以算命看相，我沒有白學。