我和陳交情匪淺，是小學也是大學同班同學。

小學時，陳是品學兼優的模範生，而我是打架滋事的後段生，鮮有交集。無奈母親和陳父是同事，每當陳父驕傲地提起兒子成績時，我回家就得等著排頭吃。當陳四年級轉到另所升學 率高的小學時，我如釋重負，終於不必再活在他的陰影下。大學放榜時，再度看到他的名字，我不禁偷笑，他是怎麼混的，又淪於和我同班。

大學時我倆也不熟，直到多年前大學同學再聯繫上，我們才多有私訊。前年回台時，由於新冠肺炎已開始蔓延，我取消了所有的聚會，但陳堅持要帶我去重遊故居。一早陳和太太蓉蓉來接我及妹妹，一進木柵，迎面而來的是熟悉的霏霏細雨。

重訪同窗過的小學，以前感覺很大，現在看來像小人國。學校旁，我小時最喜歡去探險的墳墓山早成國宅；老舊的傳統市場依然無恙，母親常去的麵包店也還安在。徜徉在舊時街道，許多地點，要不是陳提醒，我完全不相識。

我家老屋已被拆除，正等開發商重建。以前隔壁的機關常放電影 辦活動，我們鑽籬笆走泥田進去，只為不花錢看表演。再繞去相隔數條街陳的舊居，他提到因貪玩，成績每況愈下。高中時父親逼他念書，不准出門；他想溜去參加舞會，就跳下陽台，卻將腿摔斷。那些年少輕狂的事，我們都沒少幹過！

小時街坊住得近，雞犬相聞，無論是爆炒菜香、打罵孩子、八卦新聞，全無隱密性。颱風時淹水是我們的共同經驗，看著洪水 湧進，家具冰箱一一浮起，總覺得很奇妙；清掃時是父母的頭痛時間，我們的嬉耍時刻。

總覺得小學同學有份很特殊的情誼，我們的父母來自天南地北，卻因不同的機緣聚集於此。小時父母上班兩地隔得很遠，只能居中賃屋，由幫傭照顧我們。由於疏忽，妹妹出生三個月發燒，幫傭卻沒告知，父親發現時緊急送醫已成肺炎，為挽回一命，醫生用重劑藥，造成妹妹永久性失聰，父母痛定思痛，才決定搬至離母親工作地近的木柵。

中午去貓空用餐。貓空產茶，有許多棧道，是踏青、觀景、茗茶的勝地。車在綠意盎然的山道中蜿蜒而上，看著火紅的山櫻和粉嫩的杏花，吸著沁涼清新的空氣，很難想像這離煩囂的城區只有極短的車程。

餐廳雅致的風格和靜謐環境搭配得宜，窗外山巒疊翠，此時細雨瀰漫，雲霧繚繞，美不勝收。菜單上盡是創意的茶料理：普洱茶、包種茶、桂花、薰衣草皆可入菜，極富特色；飯後再點了餐廳自產的鐵觀音茶，搭配精緻點心。

打開話匣子，跳出許多共同回憶。蓉蓉爽快健談，我們盡情聊著舊時的人事物，也感慨有些同學的早逝。蓉蓉悄悄告知，陳多年來因對工作的投入，付出慢性病的代價，而他卻不忌口也不定時服藥，希望老友能勸他。我不留痕跡地分享照顧父母的顛簸歷程，也提醒陳健康的重要，及陪伴家人的優先。美好的時光總流逝得特別快，步出餐廳時，已夜幕低垂。

老天的安排總是很奇妙，這特殊的一天，正是父親過世的六周年。