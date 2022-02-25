保羅．科斯譚奇博士（Paul Kostecki）二○二一年十一月二十日在家人的陪伴下去世了，享壽七十一歲。聽說去世前一天，家人眼見他不行了，就為他開一個派對，邀請許多保羅的朋友，有鮮花、現場樂隊、好酒、美食，大家為他慶生，也為他送行。保羅是一個有遠見的學者，還是一個有溝通能力的人，他的一生中影響了許多人，也包括我。

每個人在職場上的成長和進步，都會有貴人指點和助一臂之力。當年我研究所畢業後，去的第一個研討會就是「環境健康學會」（Association of Environmental Health Sciences，AEHS）。保羅創立了這個學會，也是學會的總裁，那天他走過來做自我介紹，我們就這樣開始了非常愉快的交談。

他告訴我，AEHS學會平台的目的之一，就是把政府內就職的科學技術人員與工業界、環保諮詢業界合在一起，相互交流，共同進步。因為我在加州 環保署任職，也認同他的觀點，從此開始了我對學會的參與和服務，也是因為保羅的啟發和引導，我在AEHS學會平台上認識許多業界的朋友和同仁，這個平台給我機會回饋和服務美國科學界和社區。

兩年後，保羅邀請我做學會專業同行審閱雜誌的副主編，這使我非常興奮，又有點兒受寵若驚，因為「土壤污染」這本雜誌我在讀博士班時就讀過，當時印象深刻的是這本雜誌的實用性，沒想到畢業後我就變成這本專業雜誌副主編，太棒了！

機會總是給那個時刻準備的人嗎？也許有時是運氣，因為我遇到了保羅。AEHS學會活動的參與，也帶動了我參與其他回饋社區的活動，我的專業技術知識和工作更上一層樓，把它歸功於保羅的引導和給予機會，是不過分的。

保羅的故事很多，我講一個關於他的小故事。有一年，我把大家邀請到我加州環保署的辦公室開科學顧問例會，當時保羅頭頂的光環不僅是學會的總裁，還是麻州 大學安城分校的副校長。午餐會議後，保羅看到很多人把用過的飲料瓶丟入垃圾桶，他問我為什麼不回收？我非常不好意思，因為加州環保署的辦公室內，垃圾桶旁還沒有回收桶。

保羅當時穿著西裝白襯衣打著領帶，當即脫掉西服，挽起白襯衣的袖口，到垃圾桶裡把丟棄的飲料瓶扒出來，我無地自容，也跟他一起扒廢瓶子。做完後，保羅說要回收，他沒有講大道理，他的行動使大家在潛移默化能夠領會到其中的道理。

保羅的這個故事，我在南加 州的幾次華語電視電台採訪中都有提到，講到一個大學的副校長如何挽袖子撿回收，希望能對我們南加華人社區環保意識有所啟發。

沒想到保羅離開我們早了一點兒，希望他安息吧。