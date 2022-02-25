三年前在社區散步時，由陳老師的介紹認識了灣區 有名的女作家周典樂老師，她介紹我們到石氏基金會去上書法 課；石氏基金會除了書法課之外，又新開了一堂T恤彩繪。能學點新東西是件好事，我也興致勃勃地報名，若能繪出獨自專屬的T恤，也很有紀念意義。

我以為T恤彩繪是用美工刀挖空字或圖案，再噴灑顏料，晾乾即成。上了課看到王金陵老師示範的T恤，幾乎驚呆了：精緻細膩，感覺像一針一線繡出來的，很有立體感，慢工出細活，很別緻，獨具一格。

對畫畫沒天分的我有點猶豫不前，老師說，可以用描的再上色。我心想失敗也只是損失工具及染料費而已，換取經驗也挺好。在老師指導下買了藍色複印紙、大小筆各一枝、數種織物顏料（Fabric Color），另加白色和金色水晶凝膠（Crystal Gel-sparkle）及百分百棉織品的T恤數件。老師開始講解及示範，也要我們在她的示範品上親自用筆去試塗。

第一步，T恤用熱水泡一小時，讓它縮水。同時決定要彩繪的圖片，用複寫紙在T恤上描繪。畫描好後，就可以開始用筆沾點水及顏料開始上色，一次只塗一小部位，等乾了再繼續上深色，顏色要均勻。第二步，上色全部完成後，最後噴上亮漆，讓質感更明亮，晾乾二十四小時。第三步，等畫乾了，再用熨斗隔一層薄棉布壓燙，正面一次，反面一次，再正面一次，共三次，等七十二小時後才可穿，穿過後可翻面用冷或溫水用手輕洗，洗後用衣架掛起來晾乾。

學彩繪要有耐性，水不要太多，以防陰濕其他位置；必須等乾了才再上色，未乾就上色，會越塗越厚，也會影響質感。我們這群菜鳥，一沾上染料，就忘了王老師的話，大筆一揮，像畫水彩畫一樣的畫法，不但顏色淡又不均勻，才知犯了大忌。上顏色宜緩不宜急，像繡花一針一針來。有時失敗了又塗，卻越塗越厚，穿起來真不舒服，就權當睡衣或工作服吧！

成功不是一蹴而就的，經過多次練習，加上老師稍加潤色，浪費了五、六件T恤後，終於完成幾件還能穿出去見人的，也有了一點小成就感。

正在興頭上，愈來愈有心得時，卻因疫情 關係停課了，我的彩繪興趣戛然中斷。沒課上了，若有所失，更想念王老師的熱誠、舉止風雅，以及同學的友情及互動。

這幾天整理櫃子，發現我竟然還有八件全新的T恤躺在櫃內，一堆未打開的染料全裝在紙盒內，像囤積貨物一樣貪婪。因為同學之間一遇減價，都互相催著去買，有人一買就十二件T恤，還說賺到了。

多買下的材料攬在懷裡，好像安心又踏實，心想有時間再來慢慢做，殊不知人是有惰性的，沒有壓力，不交作品，還有誰會趕著做？做任何事都是趁興頭正熱時，一鼓作氣欲罷不能地想去完成它，一旦停歇下來，再也提不起勁；而材料仍躺在櫃內，浪費了金錢，放久了又成了累贅。

讓我從中悟出：先買一件，完成了又有再做的興趣時，再去買新材料，就不會東西愈積愈多，要做到斷、離、捨是需要時間，這種覺醒又是學T恤彩繪的外一章。