前一段時間，有個認識多年的美國朋友來信，說他那天跟一個好朋友吃午飯，提到了乒乓球，那個好朋友熱愛乒乓球，但抱怨很難找到球友，於是他就推薦了我，說我是一個正經打球的，要他的朋友約我來場比賽切磋一下。小鎮荒僻，找到高手真的不容易。他寄來了那個乒乓球愛好者的電郵，我便去信聯絡，轉天，那個乒乓球愛好者就來信了，說他以前打得多，近些年中斷了，頗有點武林高手遁出江湖又要重返江湖的意味。

到了周一，我們打球的日子，吃了晚飯，就興奮地等待球友們的來臨。六點半，門鈴響起，我開了門，前面站著一個人，年過花甲，短褲、涼鞋、空手。他自我介紹叫登尼斯，我把他迎進來，帶到乒乓球室，我看他也不換乒乓球鞋就要開打，有點狐疑，以為他藝高人膽大，不用裝備就可以上陣迎戰。

接下來，他說他沒有乒乓球拍，我就找了一支給他，他站在桌子那端，我站在這端，把球發過去，他就如同揮舞鍋鏟一樣，把球擊打過來，球高高飛出桌子，再練下去也是如此，我這才明白了他的底細。接下來，我只好給他一些ABC的指導，如何揮拍擊球，他還謙虛，像模像樣認真比畫，顯得很認真地模仿。一會兒，我的球友邁克來了，我讓邁克跟他練練。

那晚，他打得意猶未盡，告別的時候，他充滿期盼地問：「周三，我可以再來嗎？」我不敢駁了我那位老朋友的面子，就答「好的」。

到了周三，也是正好六點半，門鈴響起，他又來了。我開門，他遞過來一個塑料袋，裡面裝的是幾個黃瓜。他笑道：「我自己種的，喜歡嗎？」我說：「當然喜歡。」盛夏季節，黃瓜涼拌了，又清淡又可口，是最好的佳餚。想當年，只要人家送了幾串乾肉，孔夫子就有教無類；現在，眼前的登尼斯送了幾個黃瓜，我也有點小感動，覺得他善解人意，知道感恩。

接下來，我示範他如何站立、如何降低重心、如何揮拍，還儼然像職業教練一樣，放了一大筐球在旁邊，發球讓他練。訓練結束，他的進步還是不明顯，他尷尬地笑道：「老習慣難改。」我安慰他，成人學藝，總是難的，就如同我們移民 說英語一樣，口音很難消除。未成年時期的習慣一旦養成，就如同形成了堅硬的化石一樣，要再去化石化不是不可能，但也會非常困難。

末了，學伊索寓言的風格，來幾句總結：如果一個美國人說他乒乓球打得不錯，千萬別認真，在他們的認知系統裡，乒乓球本來就不是一種運動，而只是一種娛樂，而且這種娛樂往往只是在地下室裡進行的，因此他們打乒乓球就是為了快樂，而不是為了競技。