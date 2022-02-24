球友老侯的妻子是個急性子，做事快、說話快，做什麼事都講究速度與效率，她常嫌怪老侯的慢郎中個性，遇事總是慢半拍，過於保守，不知喪失多少可以發達的好機會，老侯卻一副不疾不徐老神在在地回應：「江山易改，本性難移。」侯妻也偶爾意有所指地調侃道：「個性急的人多是熱心腸，愛助人；反之，慢郎中常是冷血寡情。」老侯對此完全不能認同，說：「個性緩的人往往重感情，慎交遊，但對於朋友都是重然諾，講義氣」。

一天傍晚，老侯收到球友老李的電郵，稱有急事請求幫忙。事實上，老侯平日裡與老李並不熟稔，所以老侯拖了幾小時才給老李回覆，查問是何事。老李即刻回信，說他答應要送朋友的女兒Google Play禮品卡作為今天的生日禮物，但是在網上購買時，自己的信用卡出現問題，沒有辦法完成網路支付。朋友的女兒患有癌症 ，很可憐，他不忍心害她失望；而此刻他的膝蓋非常疼痛，無法去店裡購買，看著時間快過了，希望老侯能幫忙上網代購。

老侯的妻子知道後，馬上建議老侯爽快地幫忙，老侯卻陷入猶豫中：老李為何不找自己的妻子或兒女幫忙？前一天打球時，老李還身手矯健，奔跑自如，怎現在卻膝蓋疼痛，令人覺得不可思議。老侯回了電郵，表明願意幫忙，但是希望能透過電話討論細節。

才幾分鐘就收到老李回音，他語帶歉疚地說他的電話正好壞掉，無法交談，只希望老侯能夠盡快幫忙把事情搞定。

急驚風的侯妻在一旁催促老侯趕快處理，以免過時誤事。老侯偷瞄了妻子一眼，怕她要責怪自己不夠積極，只好再發信詢問老李有關禮品卡的價值、接收人的姓名、電郵及祝福的留言。幾分鐘後老李發來電郵，交代老侯購買三百五十元的禮品卡，發到一名叫唐納德的電郵地址。

老侯覺得事有蹊蹺，因為唐納德並非是女子名。念頭一閃，他又給老李發了回信，告知已收到訊息，順便關懷他的膝蓋，隨即試探性地問道：「在疫情當下，你換膝蓋的手術 會不會被延後？」

老李回說換膝蓋的手術應會被推遲，此時老侯已能肯定這是樁電郵詐騙 ，因為他所知道的老李並無膝蓋的問題，但是手邊沒有老李的電話號碼，於是透過另外一名球友聯繫上老李。原來，今晚是老李最忙的一晚，他身體無礙，卻接到十餘通向他求證的電話，才知道自己的電郵信箱已被歹人完全控制盜用。

老侯很慶幸沒有上當，笑著對妻子說：「這年頭，網路詐騙真可怕，還是當個慢郎中比較穩當。」