原本常一起游泳 吃飯聊天的希臘朋友曼尼，因為疫情 少了見面，十分想念大家。最近有個機會，他說要煮些地中海飲食請我們吃午餐，機會難得，大家立即把時間騰出，欣然赴約。

曼尼小時住愛琴海邊，吃魚長大，與喜愛海鮮的我們口味相投。他的地中海式烹飪不油不膩，少鹽少糖，清淡原味，有別於我們煎炒炸、香氣四溢的中式烹調法，更符合健康養生原則。抵達時，曼尼已準備就緒，只留一道魚湯等待最後的加工。檯面上一個特大盤子裡擺著兩條切段煮好的大魚，一旁配著熟爛的馬鈴薯、西洋芹、洋蔥及番茄。曼尼說，他用大鍋將配料與魚一起燉煮，之後將魚與配料撈起裝盤，剩下的湯汁就是今天要做的魚湯。

另一盤子裡裝著烤好的、裹著飽滿炒飯的紅色大番茄、草綠色青椒、櫛瓜，以及紫色茄子，入眼色香味，引人垂涎。他說先將絞牛肉炒熟，再將米飯混入，加香料調味炒香，另外將大番茄、青椒、櫛瓜及茄子切口或切段，挖出囊籽，之後把炒香的米飯填入其中，放入烤箱焗烤至果菜皮軟即成。

另有一鍋煮好的鮮蝦番茄醬汁，準備澆在白飯上，因此曼尼要我煮一鍋白飯帶過來。我問曼尼醬汁如何做？他說將西洋芹切小段，洋蔥及番茄切塊，放一點碎橄欖及香料，倒入高湯，加適量罐裝番茄汁，煮至番茄軟爛，放入鮮蝦攪拌煮熟即可。

在處理最後一道魚湯前，曼尼將一小把米放入魚湯裡，大火煮滾後轉小火慢燉，將米粒煮熟。他另外擠好了一杯檸檬汁，準備了兩個雞蛋 ，把蛋清與蛋黃分開。當魚湯裡的米粒煮軟後，他要進行最後一道手續，請我當他的助手，他把蛋清放在一個大碗裡，以電動攪拌器打出滿滿的泡沫，再加入蛋黃繼續打，直到十分均勻，此時他要我將檸檬汁一小匙一小匙慢慢加入碗中，他繼續不停地打，直到滿意為止。溫火燉著米飯魚湯，他把剛打好的檸檬蛋泡沫加入，輕輕攪拌，熄火，米飯魚湯就大功告成了。

一人一碗米飯魚湯，薇試了一口說：「好棒！毫無魚腥味，有淡淡的檸檬香。」舀一匙奶白色的魚湯，含在嘴裡，熱呼呼的，幾顆飯粒正好咀嚼其中滋味，滿口都是欣喜。

每人的盤子裡盛好了半碗白飯，澆上番茄醬汁，滿滿的鮮蝦誘人，立即食指大動。曼尼將大盤子裡的魚肉淋上檸檬汁，熱心的倫幫忙把魚肉、馬鈴薯以及焗烤裹飯分配到大家的盤子裡。曼尼和外子一人一個大魚頭，東西方兩個吃魚專家，看來要在今天比個高下。此外，安琪帶來了滷蛋滷味，讓今日的午餐添加一點東方口味，人人更是滿足。

佳餚須配美酒，倫帶來了上好法國香檳助興，魚鮮酒香，滿室笑語歡顏，大家話匣子沒停，六個忘年好友，久違小聚，美妙溫馨。餐後，鐵觀音熱茶配著希臘甜點，在曼尼的希臘故事中，大家又沉浸了好一會兒，最後才心滿意足地離開。