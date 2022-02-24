「北風那個吹，雪花那個飄」，人人讚賞雪景之美，都愛抓拍銀裝素裹畫面。可回到現實中來，大雪無疑會給人們帶來諸多不便，尤其交通之亂會讓人不堪其擾。

新年方三日，大華府 地區即普降大雪。下午我到後院勘察，私家車上已積七英寸厚的精白粉，左右對稱的兩棵小松樹被壓得雙雙卑躬屈膝。次日得知，維吉尼亞州 境內五十英里長的九十五號公路居然全線堵車，大小車輛如逶迤長蛇陣，通宵達旦紋絲不動，車上人員倍受煎熬。塞車和病毒一樣也對所有人一視同仁，連維州聯邦參議員肯恩（Kaine）也照樣被困，原本兩小時的赴華府車程，硬生生地變成一整天的「車（馬）拉松」。

但華府市內幹道仍得及時清掃，交通尚可維持。相比之下，我於一九九三年在阿拉巴馬州 碰到的一場百年未遇的暴風雪，卻把伯明翰市搞癱三日，實屬離奇經歷。

阿州地處亞熱帶，夏天氣溫百度以上乃家常便飯。冬日依舊溫和，冰雪是稀罕之物，故伯明翰市居然不設鏟雪車和撒鹽車之類硬件，能省且省。結果當特大風雪於周五一早不請自來，積雪高可齊膝，一下就把人們砸矇了，學校、商店和所有政府部門都關門大吉，無人能破雪上街。周末兩天氣溫俱在零下，積雪巋然不動，市民只能自我禁閉。我家冰箱中的牛奶正巧喝完，兩歲的女兒要喝而不得，徒呼奈何。捂豆芽一直捂到周一中午，太陽神終於露臉，把路上積雪慢慢融化，道路重開。

不過也多虧被堵家中，那時段伯明翰似未聞嚴重交通事故。但一九九五年發生的另一場大雪之後果就迥異，只因那雪積得不厚，人們急於掙脫軟禁，競相上路，事故頻繁就不足為奇了。

我有個同窗好友日前被一酒駕者禍及喪生，我們全家開車從伯明翰趕去亞特蘭大看望並慰問老同學的妻兒。回程時因溫度驟降，路面積雪頓成堅冰，在滑下一段全是光潔冰層的陡峭斜坡時，我不免緊張，只想即刻降速，慌亂中一下踩死了剎車，結果車輪立即打滑，車身在坡上來了個三百六十度轉彎，倒像花滑運動員表演的大迴環似地，把車上家人嚇得六神無主，還好一個圈子後車子停下了，家人固然暈頭轉向，至少驚魂稍定。

可嘆我後面的一輛小車就不那麼幸運了，車主為躲避我而調整航道，卻因路滑難以駕馭，車頭撞到分隔欄，整個前擋板都撞落下來。我自覺有愧於這位駕駛員，然我自身難保，欲幫忙也有心無力，只好專心緊握方向盤，戰戰兢兢滑下坡，之後一路小心到家。

從親歷的這一驚怵事故中我領悟到，在冰雪上開車絕不可把車子猛一下踩停，那不啻於自戕，只有邊剎邊鬆，逐漸減速，才不致車身失控，釀成災禍，更要緊的是，如有可能，應盡量避免雪天開車，老老實實待在家中，讓事故歸零。

瑞雪飄飛固然壯觀，但它亦如雙刃劍，會給交通安全帶來意想不到的危險和挑戰，若非冬奧運動健將，不諳冰雪之道，還不如囚居室內為妙，何必招惹風險？