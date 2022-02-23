因為九月一場颶風，造成家裡地下室淹水三呎，讓我起意遷地為良。原以為房子恐怕乏人問津，沒想到經紀人剛把相片放上網的第二天，就有四批人上門，三家華人，一家老美，有年輕夫婦倆來，也有全家老少出動。因是疫情 期間，所以經紀人準備了一次性鞋套，省去我得頻頻拖地的麻煩。經紀人看到網上隔街也剛好有一家庭出售，乃開出同價，他說，如果來了七、八個客人都沒出價，就得考慮降價了。

上市的第三天已有三人出價，一個願付現金的，找人來驗屋後，當場急著簽約，經紀人考慮我要買的公寓還沒有面談，說等一兩周再議；不料一周後，公寓面談通過，煮熟的鴨子卻飛了，願用現金買的人看中附近一個比我大的牧場屋；另兩個要貸款 的，經紀人希望他們多付點自備款，比較保證貸款通過，但都事與願違，所以決定擇期公開展示。

聽外州朋友說，她的房子公開展示時，經紀人要她清空屋子，好專門另放一套樣品屋的家具，以利觀瞻，還好我的經紀人只要求我騰空一間臥室，其他房間則以整潔清爽為貴。

那天來了八、九個梯次，因為人人都戴口罩 ，天寒地凍，我也不需要迴避，就坐在客廳沙發一角看我的iPad。聽也曾替住在隔壁的女兒賣屋的經紀人說，除了她的設備比較現代化之外，最大的差別是，她那時沒有淹水的問題。

沒想到水患並沒有嚇跑買家，因為我家對面就是口碑很好的初中，幾分鐘步程外的小學和高中也頗具盛名，住在這兒，等於讓孩子在讀大學前上下學不必忍受紐約幾乎長達半年的風寒氣候，怪不得房地產的廣告總強調3L：location，location，location（位置）。

房子順利賣出，乃稍彌補淹水後，曾自責當初沒有先查查房子海拔高度的遺憾。