兒子說：「來夏威夷 就是玩水。」我和老伴原以為玩水只是逛海灘、看衝浪，哪裡料到這趟玩水大費功夫，不僅玩出了花樣，還練出了膽量。原來兒子早有安排，一步步把老爸老媽引到水裡，我還喝了兩口鹹鹹的海水。

第一步是去恐龍灣，我和老伴穿著泳衣、戴著目鏡，手牽手邁入岸邊的淺水。粼粼水波下，是美麗的珊瑚礁、各種魚類和海龜。第二步是乘著帆船去海裡潛游。我和老伴努力吹氣讓救生衣膨脹起來，繫上救生衣，兒子戴上潛游目鏡，穿上腳蹼下水了。我不會游泳 ，但相信救生衣的浮力，剛浸入水裡冷颼颼的，一手拉過浮在身旁的一個救生圈，一位船員大聲阻止，說那是發生意外時急救用的。

這時，在水裡游動的兒子大聲對我說：「水下很冷，別下來！」我無奈地回到船上，和老伴眼巴巴地望著水面，有一隻大海龜奮力滑動著，還昂起頭瞟了我一眼，似乎在嘲笑我。

去海龜灣途中，兒子去雜貨店替我租了一個潛水面鏡，這個潛水面鏡附有適合我的近視度數的眼罩。到了住處，兒子讓我戴上潛水面鏡，去游泳池練習在水下用鼻子呼氣，將水排出面鏡外。我學了很久，才勉強掌握技巧。來夏威夷之前，兒子就跟我說要進鐵籠子潛到海裡去看沙魚，我以為他跟老爸開玩笑，沒想到他來真的。

兒子跟老爸老媽說得很簡單：「明天早上六點開始出發，六點半到船碼頭，六點四十五分聽船長講注意事項，七點開船，七點二十分到達沙魚出沒處，跟著鐵籠子沉到海裡，就能和沙魚面對面了。」

我和老伴聽得膽戰心驚，第二天一早，迷迷糊糊跟著兒子去船碼頭，上了一艘汽艇，那汽艇最顯眼的是尾部連著的那個鐵籠子，由一根根鐵條鑄造而成，容得下七個人；為了進這鐵籠子跟沙魚會面，每人得付船長一百元。船長跟我兒子一樣，也說得很簡單：「兩手不可從鐵條的空隙處伸出去，別讓沙魚開玩笑咬了。海水有點冷，如果吃不消，就從梯子爬上來，我的助手會用溫水替你暖身。」

我和老伴又冷又怕，加上遊戲規則寫清楚：為了防止有人在鐵籠子裡暈船嘔吐，凡參加者必須空腹上船，所以我倆除了心跳有點快、手腳有點發抖，胃也咕咕叫了起來。我跟老伴耳語：「看來沒有退路了，我倆就退在後面，第二批進鐵籠子吧，留神看第一批是怎樣操作的，學一點經驗，實在不行，就別下水了。」

參加者共十二人，八個年輕人，四個老人；每批下水六個人，兒子是第一批下水的。終於輪到我了，機械地戴上潛水面具，抖抖索索從梯子一級一級下去，腳心被海水一刺激，寒氣直往上升。海水浸到脖子了，忽然想起在博物館 親手摸過的沙魚尖利的牙齒，一分神就再不敢停留，趕緊縮腿逃回船艙。

船長扶了我一把，並沒有取笑我。我望向鐵籠子裡，老伴正站在兒子的身邊，兩手緊握著鐵條，注視著鐵籠子外游來游去的沙魚。我看在眼裡，覺得慚愧，終於跨過船欄，沿著梯子下到海水裡，和勇敢的老伴會合。

沙魚給我的印象向來是恐怖的，尤其那雙眼睛陰沉得嚇人。這次，我隔著鐵籠子看到的沙魚像是變得有點苗條，有點調皮，那圓鼓鼓的眼睛也不再露出凶相。鐵籠子下沉了二十分鐘就升上來了，我實際待在海水裡只不過七分鐘吧，因緊張，還喝了兩口鹹鹹的海水。

戴著潛水面具與沙魚共舞的這七分鐘，我有一點退縮，有一點猶豫，有一點掙扎，更有一點興奮，我算是真正來過夏威夷了，可以大言不慚地說一句：「不下過夏威夷的海，就不算來過夏威夷！」