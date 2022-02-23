圖／小路

摩卡，一半的巧克力色一半的乳白色，十分討人喜歡的搭配。牠是一隻小兔。

與摩卡的相識純屬是偶遇。去年暑期因為女兒到加州 參觀大學，我們自駕到了洛杉磯，路過一個叫桑蒂巷（Santee Alley）的戶外集市。在那裡，休閒別致的男女裝和童裝、時尚的晚裝，以及各類玩具及珠寶琳瑯滿目，可是誰能想到在人來人往的小攤前，和花花綠綠的小商品擺在一起的，還有幾隻寵物小兔呢！

牠們被單獨圈在一尺見方的小籠子裡，在烈日下垂著小腦袋坐著，呆呆地看著籠子裡的水和切成小粒的胡蘿蔔一動也不動。只有一隻兔寶寶站立起來，扒在籠子上可憐兮兮地看著我們。牠有著絲絨般柔軟的毛和黑色明亮的眼睛，牠微微晃動著小腦袋，鼻子一聳一聳地靠近我伸到籠子邊的手指，像是在求援。

於是我們帶小兔回家。這隻漂亮的荷蘭兔寶寶，和我們一起經歷了幾百英里的長途汽車旅行，默不作聲地走進了我們的生活。這隻小兔毛色很獨特，顏色的分界十分清楚，臉部是呈八字型的乳白毛色，一直延伸到身體的前半部，而後半部與頭部包括耳朵呈濃濃的巧克力色，又配上白色的腳，像天然絕佳的巧克力咖啡 與牛奶 的組合式。摩卡的名字便由此誕生了。

正如摩卡咖啡，因為融入了濃厚的巧克力味和牛奶味，而倍受女孩子的喜愛。小兔剛進家門就顯示著牠獨特的混合型個性，牠的活潑敏感在我們平淡的生活裡添加了辛辣和刺激，而牠溫柔可親的一面，又使我們與牠難捨難分。

調皮的小摩卡會繞著小屋一圈又一圈地快速奔跑，也會搗蛋地咬碎女兒的橡皮擦和塑膠電線保護管，聽到突發的聲音會立馬躲起來和我們玩失蹤。而溫和的時候，牠懶懶地把下巴抵在我大腿上，任人撫摸牠平滑光亮的絨毛，或者乾脆把頭湊過來尋求愛撫，讓人覺得幸福本就是這麼的簡單。

六個月的時間，摩卡從一個手掌裡的小絨毛球，長成小貓咪一般大小。我們給了牠一個寬敞的小屋，放在我們的客廳裡，每次走近牠的小屋，牠都會抬起前腳站立，並豎著耳朵注視我們的舉動，如果發現我們沒有關注牠，牠就會用前腳使勁敲打，像是快節奏的擊鼓。摩卡休息時喜歡在自己的小屋裡伸展開四肢側身躺下，身體從胖乎乎的小圓球突然變得扁扁長長的，很放鬆的樣子。

相處久了，發現小兔摩卡特別喜歡和我們在一起，也十分好奇周圍發生的一切。我清理牠的屋子時，牠就繞著在我身邊轉，我蹲下時，牠甚至會爬到我的肩膀上不肯離開。摩卡喜歡吃胡蘿蔔和各種蔬菜，但最喜歡的是乾草，吃起來就幾乎沒得停。聰明的摩卡每天出小屋自由活動時，都會找到裝乾草的袋子，想方設法打開並跳進袋裡子，逗得一家人哈哈大笑，調侃牠好像老鼠掉進了米缸裡。

最是那一低頭的溫柔，最是那悄皮的回眸，也許與摩卡的相遇也是一種緣分吧。不會喝咖啡也不會養寵物的我，正用一種寧靜的心情，如品味一杯摩卡咖啡般，品味著小兔摩卡帶給我們的生活，那一點點的苦澀和一點點濃郁的甘甜，在我心懷裡融化，變成淡淡的安慰。