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我的貴人

安老師

人一生的命運起起落落，有高潮有低潮。我很幸運，每次在跌落人生谷底時，總會遇見貴人，或指點迷津，或扶我一程。一生遇見的幾位貴人中，猶他州立大學的系主任瓊斯博士（Dr. Jones）我最感激，他在我最困難的時候，扶了我一把，幫我度過了難關。

一九七九年，我在台灣服完役，考過托福、GRE，拿到美國猶他州立大學電子系入學許可，買了機票，直奔學校。那時台灣還在農業時期，軍校畢業，軍官役十年退伍金只有新台幣四十萬，換成一萬美元是申請學生簽證時的保證金，也是我帶來美國的學費和生活費。這筆錢在當時也不算少，但完全沒有想，萬一學業還未完成，錢用光了怎麼辦？

猶他州立大學是學季制，一年有四個學季。我十月初入學，趕上秋季學季，一開學交了學費一千二，住宿費九百，加上伙食費，算算看一個學季至少要花三千元。這時候才想到，不得了！帶來錢不多，還沒畢業一定花光。應付課業壓力已很吃力，還要擔心經濟問題。「人無遠慮，必有近憂」，我知道如果不快想辦法，到時候一定出問題。

開學幾個月後熟悉了英語環境，也克服了讀書困境，來美國的第一學季在辛苦中度過。一月份過完年，冬季學季開始，又交了大筆學費住宿費，帶來的美元已耗近半。這情況不敢跟家裡講，留學生寫家信回台灣，都是報喜不報憂。

「你去找瓊斯試試看，說不定他有工讀機會。」正當我對未來的經濟困境一籌莫展之際，有一天，和我同時入學、台灣清華大學來的林同學對我說。「你說的對。他是資深教授，又是系主任，我去找他。」林同學一句話，給我一線希望。

第二天下課我鼓起勇氣，敲了瓊斯的辦公室門。「請進！」隔著門窗玻璃，頭髮銀白、面色紅潤、穿件正式西裝的瓊斯在辦公桌後抬起頭，向我揮揮手。

「瓊斯博士，有件小事想請你幫忙。」我站在他辦公桌前，諾諾地說。「請講！我能幫的一定盡量幫。」瓊斯一如往常在課堂一樣，說話溫文儒雅。「想請你幫我找個工讀機會。」我把我的經濟困境簡單扼要向他說。「這容易，大學部有助教空缺，我來幫你安排。」他是系主任，系裡的事他清楚。「謝謝，太感謝了！」我一聽喜出望外，連連向他道謝。

瓊斯偏愛台灣來的學生，覺得我們刻苦耐勞，讀書認真，又有禮貌。沒過幾天，系助理伊旺小姐送來瓊斯幫我安排的課表，我被聘為助教，每周二、四兩天下午，每次四小時，瓊斯教大學部一年級基本電路，我帶實習。我在台灣教過職業學校電子科，帶電路實習不是問題。

那時猶他州立大學的鐘點費每小時五元，帶實習每月有一百多收入。重點是，當助教可交本地生的學費，每季只要兩百多元，學費省了大半，又有微薄收入，我基本上可自給自足，一直到次年春季拿到學位畢業，我銀行存款都沒有減少。這點錢讓我在畢業後、矽谷找到工作前，都沒有後顧之憂。

回想起來，這已是四十多年前的往事，瓊斯博士當年七十幾歲，如今應已辭世。我退休後寄居美東華府，去年買了一輛旅遊車，計畫從美東到美西繞一圈，來一趟美國縱橫遊。我要再去猶他州立大學、我的母校看看，也要獻上鮮花一束，在我生命裡的貴人─瓊斯博士的墳前。

猶他州 學生簽證 矽谷

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