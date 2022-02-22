在希臘大陸東南方兩百公里的海域，坐落著一個形狀狹長的島嶼，它像一彎新月，漂浮在令人神往的愛琴海上，這就是舉世聞名的聖托里尼島。到達聖島的時候正是傍晚時分。我們下榻之處是島上最北端的伊亞（Oia）小鎮，這裡是旅遊雜誌推薦觀賞落日的世界最美之地。一到下午人就多起來，住在小島其他鎮上的旅遊者，雖然也能從其他地方看到日落，但人們還是都要空出一個黃昏在伊亞小鎮上度過。找一個懸崖峭壁之巔坐下，面對遼闊的大海凝望，夕陽一點點落入海平面以下，觀賞的人們會發出歡呼和驚嘆，這樣的場面在伊亞小鎮幾乎天天上演。

雖然是疫情 期間，人潮依然熙熙攘攘，少數戴了口罩 。小鎮之巔的集市是不讓汽車 進入的，鵝卵石的人行街道略顯擁擠。我難以想像疫情之前，當來自全世界的旅行者充滿小島的時候，會是一番怎樣熱鬧的景象？

我們的住處是酒店裡一個鑲嵌在懸崖峭壁的房間。這是島上建築的特色，所有靠海的房屋都是依照懸崖峭壁的走向，順勢建造而成，牆壁全都是清一色的白。說實話，如果把崖壁上的那些房子分開來一個一個觀看，實在是平淡、枯燥、毫無美感，但那些形狀各異、奇醜無比的房子一個挨著一個，整個島上都是火山灰的洗白顏色，蔚為壯觀地連成鋪天蓋地的一大片，那份視覺上的震撼產生的美感，實在令人驚異。

我們的房間就是這眾多建築群中的一個，房門口的露台朝向大海，上面有一個供兩人使用的熱水池。我們初來乍到，還未及醞釀浪漫情愫，夕陽已漸落海中。坐在露台的椅子上遙望大海，日頭正像一個紅紅的火球，已被海平面淹沒了底部，遠處的夕陽金光普照，海水呈現出一片酒紅。

忽然明白一件事，荷馬史詩「伊利亞德」在描寫愛琴海的景色時，不止一次用了「酒色的大海」這個詞，我當時想，大海不是藍色的嗎？哪一種酒的顏色是藍色？原來被黃昏女神塗抹的大海如此美艷，彷彿飄逸醇紅美酒的芬芳。再加上荷馬史詩裡描寫的上古時代英雄們，他們遠離故土去異鄉征戰，打仗之餘的閒暇是最枯燥難熬的，還有什麼比美酒更能給他們帶來慰藉和陪伴？當夜幕降臨之前，喝酒喝到酣處，滿眼望去，周圍的海水都變成了美酒，用「酒色」來比喻他們眼中沉浸在夕陽裡的大海，真是再恰當不過了！

聖托里尼島上的落日令所有觀賞者著迷，而在新冠疫情肆虐的日子，擁有一個如此迷人的黃昏，將會成為我一生最特別的記憶。