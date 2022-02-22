我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

錢包遺失記

欣怡

琴的女兒梅準備聖誕假期回家與家人團聚，全家計畫一起到拉城過節。沒料到在回家的前一天，梅發現到處找不到一向背在身上的小錢包，急得她直跳腳，在電話上向琴求助。琴要她在學校寢室內仔細找一遍，再想想何時最後一次使用信用卡？沒有駕照可是麻煩的事，只好冒著無照駕駛之險，先開車回家再說。

首先趕緊向銀行報失信用卡，止付一切交易，但是DMV長周末沒人上班，無法辦理任何手續，只得先放開心懷，暫時不要煩惱，享受一下難得的假期。在假期結束返家的路上，梅突然看到臉書上一個陌生女人的留言，告知她男友撿到梅的錢包，要求梅確認錢包內有些什麼東西，接著約梅在某停車場見面，說好當面交還給梅。梅十分高興錢包終於有了下落，但老爸很擔心是否有人利用這個機會劫財劫色，所以要梅的男朋友陪同一起前往。

當天在指定的停車場，等了不久，一位黑人女性開車過來，車內有三個小孩，原來她是個單親媽媽。她將撿到的錢包交還給梅，並且請她查證有無遺失東西，梅在小錢包內找到她的駕照、信用卡和二十元現金，完整無缺。接著梅將事前準備好的二十五元禮券掏出，送給這位好心的單親媽媽，雖然對方堅持不收，梅硬塞給她，說送給孩子們買糖果。

經由此事，我也想起多年前有次在步道上騎車，騎過一堆樹葉，瞄到有張不很乾淨的小卡片，我停下車撿起來翻過來一看，居然是一張女士的駕照，地址好像並不很近。回家後，老公在電話簿上找到這個名字，打電話詢問，幾番波折終於找到了遺失駕照的人。當時我們請對方開車來我們家取，當然失主沒有像梅那麼禮數周到準備禮物，但是也十分謝謝我們的熱心幫忙。

梅的失物也給我們一個提醒，年紀大了東西常常找不到，錢包證件一定要精簡，放在固定的位置，取出使用後，要立即放回原處；信用卡和證件也得拍照存檔，如果遺失就要立即通知有關單位處理。

現在科技發達，大家可以經由網路社群平台找人或是尋物，但願你的名字不是太普遍，否則至少數十近百人同名同姓就麻煩了。

美國社會仍然充滿友善與人情味，大家千萬不要因為少數特例的種族、膚色糾紛而產生偏見。這段期間美國社會種族衝突越來越多，支持社會、親近他人越來越少。我們所能做的就是盡一己之力，傳承美好的品德，使愛好公益和平理性的行為永遠存在。

駕照 信用卡 社群

上一則

改編辦案經歷入畫 蔡宗霖「被警察耽誤的漫畫家」

下一則

挑戰密室逃脫

延伸閱讀

南巴商場停車場 兩女一男團夥盜竊 「聲東擊西偷包」

南巴商場停車場 兩女一男團夥盜竊 「聲東擊西偷包」
新州婦個人開銷以公司信用卡支付 被控盜用數百萬公款

新州婦個人開銷以公司信用卡支付 被控盜用數百萬公款
美信用卡支出 20年來新高

美信用卡支出 20年來新高
天外飛回來的錢包

天外飛回來的錢包

熱門新聞

想樂∕圖

鄉關成了難關

2022-02-16 02:02

求婚妙招

2022-02-20 02:01

心安在否

2022-02-16 02:00

漫長的回港路

2022-02-16 02:00

好心辦壞事

2022-02-16 02:00

我和同事Julie

2022-02-18 02:00

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險