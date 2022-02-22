琴的女兒梅準備聖誕假期回家與家人團聚，全家計畫一起到拉城過節。沒料到在回家的前一天，梅發現到處找不到一向背在身上的小錢包，急得她直跳腳，在電話上向琴求助。琴要她在學校寢室內仔細找一遍，再想想何時最後一次使用信用卡 ？沒有駕照 可是麻煩的事，只好冒著無照駕駛之險，先開車回家再說。

首先趕緊向銀行報失信用卡，止付一切交易，但是DMV長周末沒人上班，無法辦理任何手續，只得先放開心懷，暫時不要煩惱，享受一下難得的假期。在假期結束返家的路上，梅突然看到臉書上一個陌生女人的留言，告知她男友撿到梅的錢包，要求梅確認錢包內有些什麼東西，接著約梅在某停車場見面，說好當面交還給梅。梅十分高興錢包終於有了下落，但老爸很擔心是否有人利用這個機會劫財劫色，所以要梅的男朋友陪同一起前往。

當天在指定的停車場，等了不久，一位黑人女性開車過來，車內有三個小孩，原來她是個單親媽媽。她將撿到的錢包交還給梅，並且請她查證有無遺失東西，梅在小錢包內找到她的駕照、信用卡和二十元現金，完整無缺。接著梅將事前準備好的二十五元禮券掏出，送給這位好心的單親媽媽，雖然對方堅持不收，梅硬塞給她，說送給孩子們買糖果。

經由此事，我也想起多年前有次在步道上騎車，騎過一堆樹葉，瞄到有張不很乾淨的小卡片，我停下車撿起來翻過來一看，居然是一張女士的駕照，地址好像並不很近。回家後，老公在電話簿上找到這個名字，打電話詢問，幾番波折終於找到了遺失駕照的人。當時我們請對方開車來我們家取，當然失主沒有像梅那麼禮數周到準備禮物，但是也十分謝謝我們的熱心幫忙。

梅的失物也給我們一個提醒，年紀大了東西常常找不到，錢包證件一定要精簡，放在固定的位置，取出使用後，要立即放回原處；信用卡和證件也得拍照存檔，如果遺失就要立即通知有關單位處理。

現在科技發達，大家可以經由網路社群 平台找人或是尋物，但願你的名字不是太普遍，否則至少數十近百人同名同姓就麻煩了。

美國社會仍然充滿友善與人情味，大家千萬不要因為少數特例的種族、膚色糾紛而產生偏見。這段期間美國社會種族衝突越來越多，支持社會、親近他人越來越少。我們所能做的就是盡一己之力，傳承美好的品德，使愛好公益和平理性的行為永遠存在。