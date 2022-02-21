我們念初中的那個年代，有部叫「外國名歌兩百首」的歌集悄悄地在校園走紅，每個學生都以能哼上一兩首裡面的歌曲為時髦，其中有一首叫「莫斯科郊外的晚上」的蘇聯歌，特別好聽，我花了大功夫學下來，雖然有不少字句跑調，但總算對音樂產生了點興趣。

上了高中，像「莫斯科郊外的晚上」這樣的歌，在男生與女生之間唱起來，可真唱出點味兒，但很快就被「洪湖水浪打浪」、「花兒為什麼這樣紅」這類歌的風頭給壓過了。而我呢？學新歌不容易，還停留在「莫斯科郊外的晚上」，不在學校唱，就在家裡哼哼。

高中畢業到農場「接受再教育 」，我好歹是念完高三，在隊裡的知青中算老大哥之一。寂寞無聊的晚上，我用母親買給我的小提琴拉奏「莫斯科郊外的晚上」，比我年紀小的農友們可能從未聽過，居然聽上了癮，他們有的會拉二胡，有的會吹笛子，跟著我的調子學；我還把曲詞用手抄給女生們，她們嘴頭靈利，很快便學會了，幾乎每晚都要熱鬧一番。

青春男女在一起天天唱情歌，當時我總以為會唱出點什麼來的，結果是什麼都沒發生。其實，大家雖然嘴裡唱得很甜，但心裡總想著有機會回城市，如果發生了什麼，就得鐵下心在農場過一輩子了。

當再唱起這歌，又已經是幾十年以後的事了，我也從翩翩少年成了要退休 的老頭子。為了日子過得年輕一些，我們玩起卡拉OK來，我最愛還是那首老歌，也只能自嘲，真是一曲走天涯啊！

幾天前，我在一個叫「歌吧」的群聊，發了那首老歌「莫斯科郊外的晚上」，意想不到的是，老歌一出，竟引出了新歌友露莎一段塵封愛情故事。當晚她還與她先生特地吃燭光晚餐享受兩人世界，餐後，她用嫻熟的文字與我們分享了他們夫婦四十多年前的初戀溫馨。

露莎那年在一所大學攻讀文學，年輕的她青春活潑，天生麗質，多才多藝，早令大學班上的帥哥們神魂顛倒，而我們的露莎芳心不為所動，她期待著她的白馬王子從天而降，將她拽上帶著翅膀的白馬，如夢幻一般朝藍天彩雲飛去。

一天傍晚，當露莎在斜陽影子下，手裡拿著一本莎士比亞的詩集，準備坐在石椅上背誦。小樹叢的深處，忽然飄來一陣歌聲：「我想對你講，但又不敢講，多少話兒留在心上……」，微風中的歌聲，一下子攝住了露莎的靈魂。

露莎往歌聲那邊望去，不見白馬王子，只見一位穿著樸實的小伙子，傍著老松樹在唱歌。露莎不敢肯定是否小伙子專門為她而唱，但當她看見小伙子手上拿著一根小樹枝打著拍子，故作輕鬆瀟灑，但神態緊張的表情，忍不住噗哧一聲笑了出來。

從此以後，校園門外的大排檔便多了一對情侶的影子，他們身旁沒有帶翅膀的白馬，卻靠著一輛總是打抹得很乾淨的鳳凰牌自行車。

露莎還特意提到，當年那手上拿著小樹枝打拍子唱歌的小伙子，現在是她的老伴，其實是個特別木訥的理工男，而且唯一會唱的歌，也就是這首「莫斯科郊外的晚上」。

看過露莎這浪漫的愛情故事，我挺羨慕並深深祝福他們，但也為自己的無能感到無語。同樣是一曲走天涯那分兒，我當年那樣賣力地又拉又唱，怎麼就沒有一位心上的姑娘坐在我的身旁？

我不由得心頭隱約浮上一絲妒意，而這一絲妒意，又像一石激起千重浪，喚醒了我許多青春時代的珍貴記憶。就讓這些記憶，也跟著露莎和她心目中的白馬一起飛翔吧。