一個周六上午，兒子開車出門，在一個路口停紅燈突然被人從後面撞上，肇事司機下車後直接說，自己的車速太快，車子停不下來。對方給了兒子他的備份保險 卡，又讓兒子當場撥電話，確認可以找到他。被撞了很倒楣，但是遇到認錯、不推卸責任的另一方，也算是不幸中的幸運。

我的保險代理人建議我們直接和對方的保險公司Gecko聯絡。兒子打電話給Gecko兩次，等了兩、三小時，電話就被系統切斷，連和人說句話的機會都沒有（事後才知道Gecko剛經歷過一波離職潮，人力短缺），我們又回頭找自己的保險公司，請他們和Gecko協商後續。

就這樣，浪費了許多時間，等到車子送車廠估修、估價，已經是事發的兩周後。車廠說受到供應鏈緊張以及新冠肺炎的影響，預計四到六周後車子才會修好。時間拉得這麼長，技師提醒這可能超過保險公司願意負擔的租車 上限，我們要想一下租車問題。

有過車禍經驗的朋友告訴我，因為錯在對方，對方當事人或保險公司必須全額負擔我們的租車費用，叫我們放心去租車。我心裡想，這樣最好，最省事。

不料，隔天兒子就接到Gecko打來的電話，說對方根本沒有繳保費 ，而且保險公司也找不到人，這件車禍意外和Gecko無關，就此結案。啥？原來我們不是碰到的遇事負責的人，而是遇到騙子！

朋友聽到事情的轉折，搞不懂保險卡上的有效日期明明是到今年四月，怎麼會變成對方沒有保險？這點其實很容易解釋。車險每半年續約一次，保戶只要繳費就會取得新的保險卡，問題出在繳費方式，可以一次付清，也可分期付款。我推測對方只繳了第一期款，拿到新保險卡就停繳保費，保費沒續繳當然沒有保險，對方就拿一張「有效」保險卡當幌子，隱瞞沒有保險的事實。

朋友又說直接找對方討公道，我想想算了，江湖的水太深，一蹚下去不知道又會蹚出什麼叫人生氣的事情來，況且對方從一開始就有心行騙，應該也不容易找到人。

這次車禍學到功課，保險要自己買足，千萬別指望出了意外一定會有對方的保險來概括承受責任與損失。