從前住紐約和波士頓 時，我們都是住在公寓，數十年前要搬到馬里蘭來時，就想換個獨立屋住住。找了一位同胞房地產 經紀人幫忙，她很是盡責，開車載我們前前後後看了七十二間房子，總算看中了我們現在住的這棟房子。綠草如茵的大院子，還有不少樹點綴其間，雖然夏天除草得花些時間，但是住得很愉快。

過了幾年，發現院中的樹長高也長大了，可是樹蔭下的草開始變得枯黃，有的地方甚至變禿，因為陽光照不到。起初還每年撒些草種來彌補，到後來連撒草種也無濟於事了，於是想把樹鋸掉。

我們住的地方是個計畫社區，任何想改變現狀的計畫，都得經過居民委員會下的建築與環境委員會審批通過才行，砍樹也一樣。填好表格，等開會通知。開會那天，早到會場去了解情況，委員們要知道為何非把樹砍掉？我說樹下的草全死了，院子像個癩痢頭，委員們說理解，並笑著批准了。

連孔夫子都謙虛地說「吾不如老圃」，我更不知道該如何下手鋸樹了。本來想請鋸樹公司幫忙，可是他們要價都很高，和老妻商議後，決定自己來。

先上網查清如何鋸樹，以及該注意的安全事項，然後到Home Depot買了把鏈鋸（chain saw）及防護裝備；還特別把高中的三角幾何與物理全找出來複習了幾遍，又到前院勘察了一番，務期做到樹倒下後，不砸到前邊靠近馬路的小花圃與比較靠近屋子的另一棵大樹。

要鋸之前，先在要倒下來那一面的樹幹上鋸出一個三角形的缺口，然後在缺口的正後方開始鋸。鋸了一陣子後，聽得樹幹發出吱吱卡卡的哀鳴，樹幹也慢慢傾斜。過了一個角度後，樹幹傾斜的速度越來越快，最後轟然一聲倒下，位置離估計的不遠。真是感謝高中所學的三角幾何與物理，它們全都派用上場了。

樹倒下後用尺量，居然有九十呎高，樹冠把車道都擋了。匆匆忙忙先清理車道上的樹枝，否則星期一上班時，就有行不得也之苦。我們這條街每星期一來收院子裡的廢棄物，把樹枝放在街邊，等他們來收，誰知他們不收，留了一張條子，告訴我們樹枝不能超過四呎長，而且得用繩子捆好，每一捆的重量不能超過四十磅。不得已，只好拿回來照規定重新來過。

這一等就是一個星期，抽空鋸些枝幹，鋸鋸停停地弄了好幾個星期，才把枝幹鋸得差不多。

剩下的主幹又花了數星期，大概是樹幹材質太硬，鋸沒幾下鋸齒已經不行了，趕快再買條新的鏈條換上。整理這棵樹花了我們兩個月的時間，樹樁還在，最後還是得花銀子，請鋸樹公司幫忙磨平樹樁。

經過這次經驗，發現鋸樹公司有他們存在的理由，要價高也有道理，因為時間就是金錢嘛！