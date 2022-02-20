前幾日，好友傳簡訊告知她先生染疫，夫妻兩人在家隔離。好友快篩時雖是陰性，但難免被先生傳染，過了兩天也覺喉嚨癢，遂喝熱蜂蜜檸檬水舒緩，喝了幾天喉嚨不癢了，老公症狀也減輕了許多。朋友們聽了都為他們高興。

我的女兒女婿一個多月前也不幸染疫，朋友夫妻的情況正是我女兒女婿的翻版。

自從去年六月中美國解封後，一般群眾的防疫 之心都漸漸鬆懈。加州人大體上仍注重防疫，公共場所人人戴口罩 ，餐廳的桌位仍間隔一定距離，並要打足兩劑疫苗 才能獲准入內用餐。由於大家都守規矩，總以為外面大致安全，許多人又開始旅遊上館子，女兒女婿就是在這種情形下染疫的。

他們與另兩對夫婦一起到餐館用餐，三天後其中一對夫婦開始發燒咳嗽，去做快篩，雙雙確診，因此立刻通知另兩對夫婦。到了第五日女婿開始咳嗽，並且感到頭痛，立刻聯絡家庭醫生看診，做快篩，結果女婿陽性，女兒陰性。一起共餐的六人都打過兩劑疫苗；其中一對打過補強針，自始至終沒有確診。至此女兒堅信補強針有用，敦促我們快去預約，我與先生終於在一月上旬都打了補強針。

女婿發病當日就醫後，醫生開了高劑量維他命C，女兒為預防染疫，從早到晚喝蜂蜜檸檬熱茶，女婿也喝。醫生說他們打過疫苗，多則十天，少則七天，病毒便會殺光。本以為他們吃藥喝茶，病況會一天比一天好，誰知過了幾天，女兒開始鼻塞咳嗽，也確診了，女婿病情有加重之勢。

這可把我們嚇壞了，於是我燉了雞湯，買了舊金山名店的叉燒烤鴨，帶著小女兒趕去看他們。我們把食物放在門口，三人戴了口罩站在窗外，老遠看著窗內的女兒女婿，扯著嗓門叮嚀他們多喝熱雞湯，驅寒補充營養。女兒症狀較輕，看到爸媽妹妹，高興得揮舞雙手談笑如常；反之女婿一臉疲態兩眼發紅，看得令人膽戰心驚！我們開始胡思亂想，如果女婿的病情惡化下去，有個三長兩短將如何是好？

憂心忡忡回到家，只能跟女兒發簡訊，要他們記得吃醫生開的藥，繼續多喝蜂蜜檸檬熱茶，泡熱水澡吸熱氣，注意身體保暖，女兒口口聲聲說他們會照做，要我們放心。女婿發病後直到第八天睡覺醒來，忽然發現頭不痛了，咳嗽減輕，吃東西也吃得出味道了。女兒立刻通知我們，並告知她自己的鼻塞咳嗽已幾乎好了。至此，我們終於放心了。醫生判斷得沒錯，十天後，女婿感覺已完全康復。

近來朋友間陸續有人染疫，大多是發病後漸漸嚴重，到了五天後才漸漸減輕。因為都打過疫苗，染疫的親友們鮮有重症。大家抗疫的方式都是吃高劑量維他命C，喝熱蜂蜜檸檬水，發燒則吃Tylenol；而且多半男士較嚴重，女士較輕。熱蜂蜜檸檬水對輕症確實有效，只要喉嚨稍感不適，不妨立刻喝上一杯。