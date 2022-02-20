我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

捲入離職潮

安偉瑞

最近幾個月經常看到新聞報導「大離職潮」，原來從去年四月開始，美國每月自願離職的人數屢創新高，最多達四百五十萬；巧合的是，自己和好幾個朋友都捲入了這個新浪潮。

三十多年前我飄洋過海來美求學，學校位在中西部的小城， 民風純樸，冬天酷寒，人在異鄉，一切靠自己，每天除了上課，就是做實驗。

畢業後順利進入藥廠做研發，利用最新生物科技製造新藥。大兒子出生後，我決定暫時專心相夫教子，看著寶寶的一顰一笑、第一個翻身、第一次坐起來，心中有說不出的滿足。之後我又到一家生技公司任職，也迎來小兒子， 再度重溫當媽媽的喜悅。

職場生涯中，雖然歷經各種挑戰，正好是提升能力和成長的機會。不斷學習和磨練後，有幸在工程、製造和供應鏈各部門建立團隊，選賢與能。

去年五月初的視訊會議，老闆特別安排為我慶祝加入公司三十周年，給了我意外的驚喜：大家精心設計的卡片，有許多感人的記憶和祝福，再加上生動的圖案設計，令我感受到同事們的真情流露。

許多以前工作過的同事也應邀參加。法蘭克謝謝我多年前在招聘會上選中他，開啟了他的事業；布蘭迪回憶，他接到我的電話，得知升遷的好消息，是他的轉捩點。聽到同事們的回饋，頗為欣慰，我竟然也成為他們心中的伯樂。

回味職場三十周年慶，也讓我感悟到，在同一家公司做滿「三十而立」，恰好是一個提早退休的好時機，多和家人團聚，嘗試新的樂趣。去年夏天打了疫苗後，和兩位專科醫師約時間體檢，告知自己準備退休的計畫，兩位醫生居然不約而同告訴我，他們也計畫年底退休。

在家享受退休生活一個月後，收到原來同事的訊息，得知我的老闆也另謀高就，還有一位同事更換部門。高離職率的影響，牽一髮而動全身，人手不足，每個人的工作分量加重，想換個環境減壓，造成了連鎖效應。

過年前收到老同事丹尼爾的賀卡，他離開公司當顧問多年，每年都會和我們分享他們全家的近況，和這一年到各地旅遊的心得。丹尼爾在賀卡中提到兩個女兒都得到研究所的獎學金，所以決定年底退休。

大家在疫情期間，居家工作了一年多後，重新思考工作和生活的新模式。大離職潮反應了大勢所趨、人心所向，接下來如何創造企業和員工的雙贏文化，將會是我們值得探討的新課題。

退休 疫情 供應鏈

上一則

蘇富比5月再拍麥克羅威 羅斯科等共30件絕世傑作亮相

下一則

我的家人

延伸閱讀

封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣

封面故事／遊民心聲：想跟正常人一樣
演技太好？007製片曝丹尼爾克雷格「本人跟龐德不像」

演技太好？007製片曝丹尼爾克雷格「本人跟龐德不像」
澳網／第二輪就出局重擊 墨瑞喪氣：明年可能不來了

澳網／第二輪就出局重擊 墨瑞喪氣：明年可能不來了
澳網／前球王墨瑞遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

澳網／前球王墨瑞遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

熱門新聞

想樂∕圖

鄉關成了難關

2022-02-16 02:02
李守雄栽種羅漢松、文旦柚，打造幽雅的農園秘境。（記者胡蓬生／攝影）

開闢農場、為愛妻建步道 農夫董事長從不忘人生「4多」

2022-02-14 06:00

詐騙新招數

2022-02-12 02:00

心安在否

2022-02-16 02:00
「Drowning in Love（在愛情中溺水）」是全球首件由虛擬藝術家完成的NFT作品。圖為示意圖，作品將是影片格式。圖／富藝斯提供

全球首件 虛擬藝術家創作NFT「在愛情中溺水」

2022-02-13 16:24

漫長的回港路

2022-02-16 02:00

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說