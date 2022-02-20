最近幾個月經常看到新聞報導「大離職潮」，原來從去年四月開始，美國每月自願離職的人數屢創新高，最多達四百五十萬；巧合的是，自己和好幾個朋友都捲入了這個新浪潮。

三十多年前我飄洋過海來美求學，學校位在中西部的小城， 民風純樸，冬天酷寒，人在異鄉，一切靠自己，每天除了上課，就是做實驗。

畢業後順利進入藥廠做研發，利用最新生物科技製造新藥。大兒子出生後，我決定暫時專心相夫教子，看著寶寶的一顰一笑、第一個翻身、第一次坐起來，心中有說不出的滿足。之後我又到一家生技公司任職，也迎來小兒子， 再度重溫當媽媽的喜悅。

職場生涯中，雖然歷經各種挑戰，正好是提升能力和成長的機會。不斷學習和磨練後，有幸在工程、製造和供應鏈 各部門建立團隊，選賢與能。

去年五月初的視訊會議，老闆特別安排為我慶祝加入公司三十周年，給了我意外的驚喜：大家精心設計的卡片，有許多感人的記憶和祝福，再加上生動的圖案設計，令我感受到同事們的真情流露。

許多以前工作過的同事也應邀參加。法蘭克謝謝我多年前在招聘會上選中他，開啟了他的事業；布蘭迪回憶，他接到我的電話，得知升遷的好消息，是他的轉捩點。聽到同事們的回饋，頗為欣慰，我竟然也成為他們心中的伯樂。

回味職場三十周年慶，也讓我感悟到，在同一家公司做滿「三十而立」，恰好是一個提早退休 的好時機，多和家人團聚，嘗試新的樂趣。去年夏天打了疫苗後，和兩位專科醫師約時間體檢，告知自己準備退休的計畫，兩位醫生居然不約而同告訴我，他們也計畫年底退休。

在家享受退休生活一個月後，收到原來同事的訊息，得知我的老闆也另謀高就，還有一位同事更換部門。高離職率的影響，牽一髮而動全身，人手不足，每個人的工作分量加重，想換個環境減壓，造成了連鎖效應。

過年前收到老同事丹尼爾的賀卡，他離開公司當顧問多年，每年都會和我們分享他們全家的近況，和這一年到各地旅遊的心得。丹尼爾在賀卡中提到兩個女兒都得到研究所的獎學金，所以決定年底退休。

大家在疫情 期間，居家工作了一年多後，重新思考工作和生活的新模式。大離職潮反應了大勢所趨、人心所向，接下來如何創造企業和員工的雙贏文化，將會是我們值得探討的新課題。