俗話說「少年夫妻老來伴」，從前我沒體會，隨著年歲和人生閱歷的增長，漸漸有了領悟。我與太太一九八二年結婚，那年我三十一歲，太太二十八歲，談不上少年了。我們因上山下鄉，人生最美好的歲月是在農村或外埠度過的，後來落實政策回滬，成家自然比較晚了。結婚四十年，卻愈來愈深切嚐到「老來伴」的滋味。

結婚的時候，我家的生活之「牆」多的是打拚的斑斑駁駁，少了該有的繾綣和浪漫。到老了要好好彌補，我戲謂之「補牆」。補牆是雙方的，先自我表揚，誇一誇自己。

從前出遠門，與太太同行的機會少，我頗歉疚；如今退休 了，到外埠旅遊豈能再單槍匹馬獨行？即使有的地方我已去過，可太太沒去過呀，我須陪著遊，男人嘛，還須行使「保駕護航」的使命。旅途中，我的拍照水平儘管搭漿，但「攝影 師」的角色非我莫屬，一路行，一路拍，拍照不斷，逗太太高興；行篋中塞的大多是太太的衣服，每到一處景點，各種款式各種顏色的行頭輪著翻，翻不停。

從前我是千年難般跑小菜場，現在陪太太，也就經常跑菜場，同進同出，也學會砍價什麼的，也知道辨別菜蔬葷腥的新不新鮮、是否轉基因、有無添加劑、什麼可買什麼不可買等等。

下午天氣適宜，有閒空，我也陪太太逛馬路、散步，街市小區裡轉轉瞧個新鮮，打打野眼；晚上看電視，也知道照顧太太的趣味，不一味霸著電視機了；但凡太太喜歡，譬如她常看「老娘舅」，我也就陪「太子」讀書，在旁邊湊熱鬧。

再拉回來，太太喜歡的我未必喜歡，可是我願意「犧牲」，自覺自願陪著。就是有一點，太太喜歡逛服裝店，我頭痛，不敢「奉陪」了；還有跳舞打牌什麼的，我實在沒興趣，太太也原諒我，就不主動請命囉。

說「補牆」，從太太這方來說，她做的可是比我多得多。我們出外，坐地鐵 或公交車，只要有座位，她總是發揚風格讓我坐，嘴上說是我的腰椎不好，禮讓我，我也當仁不讓，我知道是太太關心我，就不與她爭了，誰叫我比她大三歲呢。

太太買了什麼好吃的，總會想著我，給我留著。一次我去浙江，出門三、四天，太太買了大閘蟹，自己捨不得全吃掉，硬要留大的、好的放在冰箱裡，待我回家。平時一日三餐，太太寧願犧牲自己的嗜好，盡照顧我的口味，只要我喜歡但她不一定喜歡甚至很不喜歡的食品，她是必定去買了燒來。

家家都有的大小事，在我家都是太太一肩挑，我是「甩手掌櫃」，不操心，說得誇張些，連換個燈泡裝個鎖之類的，我也不做。我知道自己的毛病，當慣「君子」了，動口不動手，這裡我要自我反省，深刻檢討。

居家過日子，一年三百六十五天，平凡而平淡，無有波瀾，平平安安，最好。尤其是這兩年，新冠病毒肆虐全世界，在這樣一個人類歷史上如此特殊的時期，我們大家都要珍惜這一份難得的平安，好好活。

都說人生是起承轉合一齣戲，保守些吧，按八十歲戲終謝幕算來，七十歲就是過了「轉」該「合」了，合即和，合要「補」。上面就是我的「補」，我與太太共同來「補牆」，把家庭這面「牆」，「補」得漂漂亮亮，好看生動，這是我的願望。