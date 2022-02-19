雖然對第一代新移民 來說，美國居、大不易，但是每次親友聚會，我發現周遭的人們日子其實都過得有聲有色的。大家倒起苦水來，似乎教所謂的ABC第二代學中文，才是家家那本難念的經。

記得大兒子豆豆才兩歲多時，我眉飛色舞地告訴他的保母邱太太，我那三歲的外甥不但熟記唐詩，還能根據即時即景恰到好處地引用兩句，令人驚嘆。邱太太一向寵愛豆豆，過不多久，只見她也和豆豆嘀嘀咕咕地讀起了唐詩。

有天晚上我們在給豆豆洗澡時，小傢伙忽地來了一句：「床前…明月光！」我一陣狂喜，和先生得意洋洋地四目相視後，又把眼光急切地投向寶貝兒子：「還有呢？」「疑似…，疑似…」啟發一下吧，「床前的月光白白的像什麼？」「喔，疑似…豆腐乾！」小傢伙得意洋洋地拍著浴缸裡的水，一邊仰起頭讓爸爸幫他洗頭，一邊繼續詩興大發：「洗頭…望…明月…，滴滴把雨下。」我悻悻然自我安慰：「哼，琴棋書畫詩酒花哪有什麼重要？人生最要緊的還是平安健康、遵守交通規則。」

其實也想過送小孩去中文學校，但三個人的學費加起來可不少，周末還要早起接送，又聽說有個小孩讀了多年中文學校，卻只會寫自己的名字，算下來一字千金還不止，如此勞民傷財，還不如自己來教呢。只是生活總是忙碌，教小孩學中文的事變得有一搭沒一搭的。

一年年過去，三個寶貝兒子中文字還是認得不多，雖然會說一些中文，但常常會冒出一些英翻中的句子來。

比如說，老大舉起被紙割破的手指對我說：「媽媽你看，我又拿到了一個切。」或打電話時說：「外婆！這個是我。」令人啼笑皆非。

都說中文是象形文字，看兒子們學中文我才深有體會。比如說，他們寫字常常是用畫的，筆畫雖然不對，但確實有點神似；又比如，有一天大兒子問，為什麼很多中文字裡都有躺著的三叉戟？被他一問，我才發現果然「書」、「畫」、「律」這些字裡還真的有。還有一次，先生問兒子們會不會寫他朋友兒子的名字「王之逸」，小兒子開開聽了說，「我知道，『王』就是兩個E背靠背坐在一起，他的名字就是『王之E』嘛。」

有一天，我一邊在廚房裡忙，一邊讓大兒子讀中文書給我聽。在鍋碗瓢盆交響曲的伴奏下，忽聽他結結巴巴地說：「星期天我和媽媽去著急市場買生日蟲米，看見掌拍拍很流氓地跑了過來。」我嚇了一跳，伸頭一看，喔，其實是「星期天我和媽媽去超級市場買生日蛋糕，看見張伯伯很慌忙地跑了過來。」原來他有邊讀邊，沒邊讀中間。

「不太認字就算了，能聽懂就好」，我又這麽安慰自己。一天我忽然心血來潮地問小兒子開開：「媽媽常說你是媽媽的心肝寶貝，那你知道心肝寶貝是什麼意思嗎？」開開一聽，大事不妙，準備逃走，卻被我手到擒來摟在懷裡繼續拷問。他不好意思地夾著英文夾著中文説：「就是好像我們玩得身上都是泥巴和水，洗過澡擦乾身體後，就好像新的一樣，變成新乾寶貝了？」