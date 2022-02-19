去年十二月的第一個周六中午，我開車直行時，突然被一輛自右側小路橫衝出的車重撞到前右車頭。也許因為不是正面衝撞，安全氣囊沒出來，但也因為是很猛力的一撞，方向盤重擊到我前胸，劇痛無比。我嚇壞了，立即熄火停車報警。

警察到後立即為我呼叫救護車送醫，在急診室經過各項檢查後，證明我肋骨沒撞斷，只須服用止痛藥。我回家後立即電請車保險 公司幫忙處理，然後與外子研究車禍現場照片，看來我的車只是外殻毀傷，修復即可。

誰知周一接到保險公司來電，車無法修復完全報廢，我們非常驚訝。這輛油電車雖為我們服務了八年，但里程數不到六萬，八年車齡也許符合某些人的換車年限，但對我們而言，八年相處已有深厚情感。

自接獲愛車報廢的電話後，平日不在意的點滴都湧上心頭。八年前我們尚經營著禮品店，因當時油價 飛漲，我們決定將耗油的Suburban換成省油的油電車。

那日我先到車行看妥了車，當晚店裡提前打烊，我與外子趕去買車。當時這輛油電車被停放在室內展示台上，它是輛加級車，黑亮的車身特別吸引人。即將成為新車主人的心情雖雀躍，但當我見到陪我們全美奔走忙碌生意的Suburban離開我們時，心中也萬般不捨。很遺憾！這次與油電車告別是被迫的，雖然此次車禍非我之錯，但卻使我身心都受創，想來格外難過。

記得我們是在八年前的初春將油電車迎回家，那時我們已不需為生意而全美奔走，於是我與外子用假日開車到郊外兜風，愉快地開著新車馳騁於高速公路上，彷彿在教導一隻剛學會飛翔的鷹，那份暢快至今難忘。油電車真省油，本地油價已是全美最便宜的地區之一，自開始使用此車後，更是不擔心油價起伏。

有一次，我與外子開車去看女兒，因我的失誤錯過加油站 ，卻在油表指示為零的情況下，又開了四十餘英里才找到加油站。就在我時刻準備無法行進要呼叫救援送油的窘境中，我們的油電車英勇地奔走著，直到我們找到加油站。自那次後，我雖知油電車蓄能深厚，但再也不敢大意。

又有一次，我獨自開車從女兒家回來，在路上遭遇狂風暴雨，能見度幾乎為零。我緩緩將車停靠路邊靜待風停雨歇，狂風吹起的雨浪撃打在車身上，甚是恐怖，彷彿要破窗而入。此時我的愛車四平八穩地挺立於風雨間，伴我安度那如末日般的惡劣情境，此後我對它的喜愛更為深重。

這兩年，外子需靠助行器行走，外出時我們將助行器放在後車廂，還能餘出許多空間擺放採買回來的飲水及日用品，我慶幸這看似小巧的愛車卻有著不容小覷的容量，因此對它的依賴更重。

那日，保險公司通知我們去廢車場拿取車上的個人物品。到達後需在辦公室檢查我穿的鞋，以確定我的腳不會被車廠地上可能的零件碎片割傷，我得知愛車流落於此，心如刀割。順利找到停在還算乾淨角落的愛車，取走車中物件後我仍不忍離去，外子更仔細端詳愛車的「傷勢」，完全無法相信它已「無藥可治」。

萬般不捨地與愛車告別後，離開車廠，八年來與它相處的點滴與情誼，將永存心底。