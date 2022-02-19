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生日卡

胡百音

好不容易過完了二○二一，打完三劑疫苗疫情還是那麼嚴重。眼看二月已過大半，這新的一年要怎麼過？

疫情改變了我們每一個人的生活方式。父母親擔心孩子去學校會被感染，每天提心吊膽，不知道何時會接到學校通知同學確診，孩子需要做篩檢，不能去上學，要被隔離；家人住在國外，沒有辦法像之前那麼容易回去探望他們。

年初，許久沒有消息的高中同學傳了一封電郵過來，分享他剛生完孩子的喜悅。雖然已多年沒有聯絡，可是用簡訊聊天起來，還是有說不完的話題。

一個人的時候，靜靜地想著，以前那些和我一起同甘共苦的同學與朋友們多久沒聯絡了？年底過節時傳個簡訊，但是很久沒有好好地問他們：「你過得還好嗎？」好像每個人都在努力地求生存，有時候真的不知道該如何過完眼前的今天。

在一個和平常一樣的日子，我走進超市，買了一些生日卡。我決定過完新年，只要每個月有朋友家人生日，我要坐下來，把心裡想要告訴他們的問候與祝福，寫在生日卡上，寄給他們。

這樣做不只是為了要在他們生日的時候獻上祝福，也是因為心中很感謝在每一天求生存的同時，生命裡還有這些朋友與家人陪著我。雖然不能見面，但是有他們在生命裡，讓我能夠關心他們，這是一種幸福。

我要用一張生日卡，讓我生命裡的每一個人知道，你們沒有一個人是孤單的我們都在彼此的生命裡，互相珍惜，試著讓彼此幸福。

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