前幾天看到文友題為「病毒福利 」的文章，被文章名字震了一下。這場世紀病毒入侵以來，副作用是鋪天蓋地、無所不在的，人們失去生命、健康、金錢、自由、相聚的快樂，還有很多很多；最近更是不用看新聞報導，都可以感受到物價的飛漲，商店裡隨處可見空空的貨架也顯示著供應鏈的危機。

病毒的福利會是什麼？我好奇地打開文章，果然耳目一新。她說疫情 期間，在政府特別的補助下，她舉辦了畫展，這若是平時根本不可能實現，因為她只是很普通的畫者。這個經歷的確是意想不到的驚喜福利。

其實疫情持續近兩年來，的確是出現了因為疫情而產生的正面效應，比如由於大家出行減少了，空氣新鮮，環境破壞少了，野生動物生活的空間變大，連車禍 都減少了。

有網友說因為沒法子出去吃飯，廚藝大大提高，同時在家裡上班，少了交通時間，因此家務整理得井井有條，還有網友開玩笑：「天天在家裡和先生日對夜對，都快對出感情來了。」很多人覺得，疫情的發生倒讓家庭成員之間的感情變好了，沒法經常見到的，更加珍惜相見時間；天天相處的，因為危險和意外潛伏在周圍，都重新調整面對盡情享受天倫之樂。

疫情對我個人來說是增添了許多麻煩。之前孩子在家上網課，我成天困在灶台沒法抽身，一天三頓一頓也不能少，還要對付輔導孩子學習的雞飛狗跳。後來他們上學了，我為了減少感染機會不讓他們坐校車，每天花費近三個多小時奔波接送他們，真是苦不堪言。

以前我的消遣和減壓就是逛逛商店，買點小東西；疫情之後，每次購物都是速戰速決，買東西哪裡還有精挑細選的閒情逸致，感覺如做賊一般，拿了貨物就跑。鄰里、朋友之間更是生人熟人都勿近，近了尤其看到對方沒戴口罩，心臟都跳得不規律起來。

不過任何世事有壞處，也肯定有相對的好處。一波一波疫情的折磨在各方面鍛鍊了我，自己感覺我這個拒絕長大的人這兩年成熟不少，也堅強淡定了不少。起起伏伏的日子裡，也更加意識到情意的珍貴，那些陪我度過生命裡艱難時刻的朋友會永遠銘記在心中。我也更加耐心了，身邊的一草一木倍加欣賞，之前的平常，都從中品味出難能可貴來，感悟也多了，發現有的再見會是再也不見，有的遺憾會攜藏終生。

不過即便如此，還是熱切地盼望疫情趕緊結束，世界恢復正常，哪怕這些病毒福利回收……。