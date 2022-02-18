一轉眼在公司做事已三十年有餘，期間人來人往，同事換了好幾批，唯有我和我的白人同事Julie安於現狀，一直堅守工作崗位。我們兩人辦公室對桌，每天相談相見，中西結合，相得益彰。

公司冰箱裡天天都放滿了各種品牌的可樂，給員工免費飲用，有這樣的福利 ，我當然時時銘記在心，盡情享用，不需再花任何錢買飲料，掐手一算，一年下來也能省個上百塊；Julie卻和我完全相反，對這個福利視而不見，每次出去買午餐，都會點完主餐後，再花幾美元買上大瓶的飲料，拿回公司來用膳。

有一天，我實在忍不住內心的疑問，就問起她來。聽了我的問題，她思索了一會說：「我點餐的時候，腦海裡沒有一點公司可樂免費的信息。」說完又加了一句：「It is okay，有麥當勞 的午餐再配上麥當勞的飲料，一切配套，吃起來感覺更好。」

Julie的薪水是美國普通白領收入，但花起錢來卻像是個富翁。一次她從拉斯維加斯度周末回來，說起了他們昨晚的晚餐。先是從酒吧開始，伴隨著優美的音樂品嘗美酒和佳餚；之後再進餐廳去吃正餐，前菜、沙拉、主食加甜點全套點齊，最後來了帳單：四個人一共花了八百五十元。這麼鋪張，令我咋舌。

以前她家裡用的電話、有線電視及車保險 等計畫，都是一用多年，從不更換公司。跟我時間久了，受了東方人處處精打細算的薰陶，就學會了比較價格，也時常更換不同的公司以獲取優惠。每當她打電話去撤銷現有計畫時，電話上的對方常常不是同意給她減免一個月，就是答應給她降低價格，以此保住客戶，她因此受益匪淺，經常逢人誇耀她有幸有個華人同事，給她帶來無限的經濟實惠。

和她相比，我卻十分注重節儉理財，能有的福利絕不錯過享受；在花錢上更是比來比去，算了又算，直到至善至美。幾年前去挪威旅遊，這個國家物價出奇昂貴。我平常就餐喜歡有啤酒搭配，但看看餐館內高達十五美元一瓶的價格，只能忍忍酒癮，只點飯菜；回了住處，在酒店的旁邊有個超市，花四元就能買一瓶啤酒，再開瓶暢飲。

三十年後，我在銀行裡的鈔票可能比Julie多一點，可她享樂了世界，而我積累了財富，究竟誰虧誰賺，可能是見仁見智吧。