整個秋天，車庫成了女兒的畫室，車子露宿在外，騰出了一個小工作坊，吹風機、蠟燭、壁報紙排排坐，只等著她揮筆，作品就在各路兵馬配合下完成。好看嗎？不錯，但是畫些什麼？真沒看懂！

我小時候喜歡塗鴉，起初只是畫娃娃頭，接著我給她一個家和朋友，然後隨著電影 情節苦兒流浪記，又編了個特别悲慘的故事，隨著主人翁的遭遇，我的情緖也跟著激動了起來。原來是利用舊茟記本，寫著功課就在桌上畫了起來，小心地藏在玻璃墊下。有一天，母親掀開了玻璃墊，只見那厚實的紅木桌面上的一片塗鴉，為了叫我長記性，竹籐一條條地抽打在手臂上。

女兒比我幸運多了。她可以在雲端 上班，轉身進入車庫，振振有辭地說，優質休息時間，才能創造高度的工作效率。只見她像花蝴蝶般穿梭在辦公室和車庫之間，一會在電腦旁作展示，一會在畫紙上揮灑自如，我不禁長嘆，長江後浪推前浪，當年我被籐條擠壓的那點興趣，竟然就此移枝成長。

在那坎坷的創作路上，我的工具寒酸至極，剩了半截的粉筆，偶爾拾來的彩色筆，甚至斷了筆頭的鉛筆，都能派上用場。相形之下，女兒的畫室簡直是精品屋，連漏斗都是網購的，一個畫布刷子精貴地裝在紙盒裡，像公主的金釵一般。她為了這份興趣，不時從亞馬遜 採購顏料和畫布，還很自豪地向我炫耀她的中文功底，「工欲善其事，必先利其器」，廚房的半瓶醋被她那洋涇濱的中文成語笑得叮噹響。

塗鴉癮像一個如影隨形的小蜜蜂，不停地在耳畔叮著，逐漸取代了竹籐的抽痛，那蠢蠢欲動的念頭在課間溜進來，於是課本的每一頁空白就成了我的作品展。儘管，粉絲圈只限於身邊幾位好友和鄰居，我卻樂此不疲。筆下的人物不僅跨越時代，更跨國界，當坊間開始流行古裝連續劇，受到梁祝的影響，我的女主角也戴上珠花翠簪，但是結局也改了，梁祝雙雙上前線捍衛疆土，一根長矛正好穿透課本。這回，我那一場塗鴉地下情又曝光了。

每回走進車庫，總覺得地下滴的彩繪和畫布上不分軒輊；畫布上是用吹風機吹成的，不經意流到了地上，隨著地勢和風勢，呈現了抽象畫。忍不住問了句：「妳畫的是什麼？」她說：「妳看像什麼就是什麼。」好像在上哲學課。「噢！那有故事嗎？」「當然。」母女倆像兩條平交道，在山洞裡會車，各自鳴笛，若無其事地告別，然後駛向個別的終點。

晨曦照進車庫，原本昏黑的畫室，出現了亮光，一幅幅抽象畫逐漸甦醒，女兒從一堆行李中探出頭來，「我今天啟程南下聖地牙哥，回公司上班去了，這次回家，感覺很好，我會常回來。」

目送著漸行漸遠的車聲、背影，我的眼角濕了。

曾經是女兒忠實的聽眾，帶著她上班、踏青，陪著她度過無數關口，替她畫過海報。五彩的色澤沉浮在光影中，彷佛在五線譜上翩然起舞，依稀看見了女兒的童年，線條和色度在人生的畫紙上不斷延展，一如沉浮於漫無邊際的長途旅行。

我那被腰斬的塗鴉夢流淌在光影交錯中，注入了女兒的人生，在臍帶相連、血液相通的生命中，我們相遇、相依，畫如是夢也如是。儘管我看不懂她的抽象畫，她也沒有等我說完所有的故事，兩條平行線在一個無限的點上，仍是有交集的。