兒子最近向老公發出全家網上視訊的要求，每隔三個禮拜的星期六早上八點，我、外子、女兒、兒子與媳婦，一起透過網路電話Skype視訊，聯絡感情。自從兒女長大離家後，就沒有這樣的場景，三個小孩爭相發言，像三隻小鳥嘰嘰喳喳的，好不熱鬧。他們還計畫兩年後全家要一同出遊，兄妹兩人還一致選擇到台北、新加坡 與香港去度假。

兒子與兒媳住在底特律，兒子在福特汽車公司工作，媳婦是醫生，女兒則遠在東京工作。因疫情 ，我們已近兩年半沒碰面，搭飛機往返也不安全，所以一般都電話交談或Line視訊。

兒子與兒媳是前年末公證結婚的，他們準備等疫情過去再補辦婚禮，正式宴客。他們婚後我們還未見過媳婦，兒子答應在感恩節前會開車帶她回北卡 給我們看看。女兒現在因疫情仍嚴重，所以不能回來，因此這次兒子的視訊提議，得到眾人一致的贊同，視訊時彷彿又回到孩子小時全家團聚的熱鬧情景，現在又多了個兒媳。

自從六年前女兒去日本工作後，他們兄妹就沒見過面，小時候他們倆感情很好，直到兒子去北卡羅萊納科學與數學學院就讀住校後，兩人就有點疏遠。現在經過視訊後，他們又再度親近，這也是我們樂見的，因為我們百年之後，他倆就會是最親的人了，就像現在我幾乎每兩個星期就會與唯一的姊姊通話一樣。

以前在家時，兒子與女兒都有愛吃的菜，現因疫情不便旅行，所以我都會寫食譜，將食材與成品拍照，用軟體翻譯成英文，發電子郵件給他們這樣若想念媽媽的菜可自己動手。現在只希望疫情趕快過去，才可實現全家一起旅行的夢想。