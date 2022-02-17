二十幾年前我來到西雅圖 之後，認識了一位開修車店的東主W先生。他五十幾歲，個頭不高，身體強健，也很健談。他還是籃球教練和領隊，是每年海華藝術節籃球比賽的主要組織者，常常帶球隊到各地參加比賽。

有一次我去修車，他說讓我幫他搬乒乓球桌，因為他要主持一場海華藝術節乒乓球比賽，桌子不夠，要向私人借。我一愣，「你不是很忙嗎？不是在組織籃球賽嗎？還要抬球桌？」他說，各種體育比賽他都參與。我說，那這些雜事為什麼不交代其他人辦？他笑道：「這是在美國，美國的大老闆都在打雜，更不用說我一個小小的店主。」他的話讓我驚訝。

他開的是一輛七○年代的老車，我跟他的車走了兩個地方，搬了兩個球桌上車。很難想像，他的店總是停滿待修的汽車 ，是忙得不可開交的人，收入很高，卻有時間去抬球桌。

我參加了他主持的乒乓球比賽，根據參賽隊員的水平，分甲乙丙丁四個級別組比賽，甲組的前三名和我們中國那些幾百萬人口城市的優勝者旗鼓相當，而西雅圖只有七十幾萬人。

其實在海華文藝節裡，像W先生這樣的義工太多了。在美國，很多文體比賽都與政府無關。據我了解，早年的海華文藝節都是西雅圖經濟文化辦事處牽頭舉辦的，大多是來自港台的節目。

九○年代中期之後，中國一些傑出文體人陸續來到西雅圖，有舞蹈家、畫家、演奏家、歌唱家、體育教練，成立歌舞團、合唱團、演奏團、體育訓練班和其他藝術團體，節目豐富多彩，大大提高了海華文藝節的水平。主辦單位再也不只是經濟文化辦事處一家，「海華文藝節」這個名稱也逐漸消失，文體活動百舸爭流。不過，現在只要打開網路就可以觀看高超的文體節目，所以即使在疫情 之前，觀看華人文藝團體節目的人不多。

海華文藝節的歷史，讓我們記住那些為了辦好節目活動，曾經為我們社區服務過的義工們，他們現在怎樣了？是否還是被疫情困擾？

我曾經看過一個合唱團的故事，他們的合唱團有五十幾人，有來自兩岸三地的歌唱家、演奏家和愛唱歌的朋友，雖然大家都是業餘時間唱歌，卻成為一個溫暖的大家庭。二○一九年他們在達到演藝高峰期時，甚至籌備到兩岸三地演出，一場疫情使他們的願望化為泡影。而讓人欣慰的是，這個合唱團經過兩年疫情的考驗，大家都平平安安過來了。

我不知道W先生現在在哪裡？但是我還是經常看到那些默默無聞為社區奉獻的義工們。疫情之前，在我們附近的一個公共活動中心裡，經常可以看到一位已過古稀之年的先生做義工，他的腳走路還有些不便。

有一次我看他一次次地把室內垃圾袋倒到外面的垃圾箱，就幫他，才知道他在這裡做義工已經幾年了，每周一至周五早上九點到下午三點都在這裡。中心在疫情之中關閉了一年多後重啟，他又來做義工，還是原來的服務時間，他甚至留下電話號碼，大家有事可以打電話或者直接到中心找他。

人們不會忘記海華藝術節曾經為華裔社區做出的巨大貢獻，更不會忘記那些不管任何時候，都在默默無聞為社區奉獻的人們。