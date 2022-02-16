我住在公寓一樓，馬路上車水馬龍，窗外非洲魚肉店廣場，車進車出熱鬧非凡，盡收眼底。一天清晨，正方形的大北窗面上，就好像透明的特大屏幕，映現出一隻綠色的小蜥蜴，那纖細的婀娜腰肢，細長的脖頸，三角形頭顱兩側兩隻鼓鼓的大眼睛，伴隨著靈巧扭動轉身自如靈巧的動作，招式可愛迷人。外面藍天白雲的背景，小爬蟲魅力動人的形體，鑲嵌在這天然的大屏幕上，分外妖嬈。

我長時間宅家，無事可做無聊至極，就目不轉睛地欣賞牠的爬行升降，轉體扭動，一會跑到陽光處，一會藏到陰暗角落，一會又爬到紗網通風處透透氣，呼吸新鮮空氣。夜幕降臨放下窗簾，就把牠遮在了裡邊，進入夢鄉；晨曦放亮，發現依舊活著上下爬動，透露著生氣，依舊活著，倍感歡愉。

幾天下來風景依舊。老伴心疼，小蜥蜴既無水喝又無蟲吃，恐怕會渴死餓死，惴惴不安。猛然間看到牠爬到百葉窗簾底部，探頭探腦，似乎想溜出來可又不敢，唯唯諾諾。

老伴找來一根長鑷子，小心翼翼靠近牠，想夾住牠的腰身，放生到院內的草坪中歸於大自然，也算善事一樁，如修九級浮屠！可她生性膽小，從小怕蟲子，沒等鑷子觸及腰身，小蜥蜴猛地一哆嗦，嚇得老伴嗷嗷叫，鑷子也掉到地上，小蜥蜴也滾到地面一溜煙跑了，消失了。

若干天後，一具乾癟的屍體映入眼簾，老伴難過地眼淚噗嚕噗嚕滾落下來，幾天來就像祥林嫂失了魂似地喃喃自語，「唉，都怪我都怪我，咋就那麼膽小無用！實在對不住啊！好心辦壞事囉！怪我怪我，怪就怪我吧……。」